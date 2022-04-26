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“Оцей герой кинув у жінку гранату”: в Ірпені затримали й побили батька й сина – мародерів

26/04/2022 00:06

У місті Ірпінь під Києвом двоє чоловіків, які займалися крадіжками чужого майна, кинули гранату в жінок, коли ті викрили їхнє мародерство.

Про це ввечері в понеділок, 25 квітня, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Як відомо, Ірпінь сильно постраждав під час російської окупації в березні, в місті багато розбитих будинків та помешкань унаслідок бойових дій. При цьому житла в Ірпені подекуди продовжують розграбовувати українські мародери.

“Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули в цих жінок гранату“, – розповів мер міста в телеграмі.

Маркушин поширив три відео, на яких показані два затримані зловмисники – один сидить на дорозі, інший лежить сильно побитий. Зі слів тероборонців, побитий “подєльнік” – батько іншого затриманого.

Мер показав чеку від гранати, яку кинув у жінок старший мародер.

“Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі. Стан, на жаль, критичний. Молімося за неї! А по цю наволоч уже приїхала поліція. Правоохоронці починають слідчі дії”, – заявив Маркушин.

Мер також запитав, чи може хтось упізнати виродків на фото.

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Україна

“Оцей герой кинув у жінку гранату”: в Ірпені затримали й побили батька й сина – мародерів

У місті Ірпінь під Києвом двоє чоловіків, які займалися крадіжками чужого майна, кинули гранату в жінок, коли ті викрили їхнє мародерство. Про це ввечері в понеділок, 25 квітня, повідомив...

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