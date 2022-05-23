Залужний і Зеленський увійшли в список найвпливовіших людей року за версією Time

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і президент України Володимир Зеленський

У список 100 найвпливовіших людей світу-2022 за версією журналу Time увійшли президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

Відповідний перелік Time оприлюднив у понеділок, 23 травня.

Список Топ-100 найвпливовіших персон планети розподілений за шістьма категоріями.

Зеленський та Залужний увійшли в категорію “Лідери”. Також у ній представлені президент США Джо Байден, очільник КНР Сі Цзиньпін, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер ФРН Олаф Шольц, президент РФ Володимир Путін тощо.

При цьому автором матеріалу про Зеленського є Байден, а, скажімо, про Путіна – ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний.

Про Залужного написав голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

У список Time у категорії “Новатори” увійшла і ще одна представниця України – головна редакторка сайту “Українська правда” Севгіль Мусаєва. Окрім неї, в цьому розділі є американська акторка Зендая, новозеландський кінорежисер Тайка Вайтіті тощо.

До списку “Титани”, серед інших, внесли генерального директора компанії Apple Тіма Кука, голову Європейського центрального банку Крістін Лагард, телеведучу Опру Вінфрі, режисера південнокорейського серіалу “Гра в кальмара” Гвана Дон Хьока.

У категорію “Кумири” (Icons) журнал включив головного редактора російської “Нової газети” Дмитра Муратова, британську співачку Адель, іспанського тенісиста Рафаеля Надаля тощо.

Американська кінозірка українського походження Міла Куніс, а також актори Сара Джессіка Паркер, Ченнінг Татум, Зої Кравітц, Аманда Сейфрід та інші потрапили до списку “Діячі мистецтва”.

У списку “Піонери” – американська баскетболістка Кендіс Паркер, культова фотографка Нен Голдін, китайська фристайлістка американського походження Ейлін Гу та ін.

Як писала “Новинарня“, днями президент України Зеленський був визнаний найвпливовішою людиною року за версією читачів Time.

У квітні Зеленський потрапив на обкладинку цього журналу, коли видання опублікувало розлогий матеріал про нього як президента і Верховного Головнокомандувача країни, яка перебуває у стані війни.

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