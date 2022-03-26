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“Не rusni-pyzda, а palyanytsia!” Журнал TIME переплутав “універсальний пароль” для виявлення росіянина, але потім виправився

26/03/2022 13:50

Американський журнал TIME у статті про агресію Росії проти України спершу написав, що універсальний пароль для розрізнення росіянина й українця – “русні п**да”, а потім уточнив, що насправді йдеться про слово “паляниця”.

На відповідне оновлення у статті на сайті журналу звернули увагу українські читачі.

Спершу матеріал Ukrainians Don’t Blame Just Putin For the War. They Blame Russians (“Українці звинувачують у війні не лише Путіна. Вони звинувачують росіян”) мав такий вигляд:

У цьому, первинному варіанті статті українець Андрій пояснював російськомовному американцю Метту, як у разі необхідності довести українським оборонцям, що він – не росіянин.

“Якщо матимеш [із цим] проблеми, просто скажи: русні п**да”, – зацитував українця автор матеріалу, наголосивши, що Андрій повторив “пароль” кілька разів, “чітко вимовляючи кожен склад”.

Втім, невдовзі у статті з’явилося оновлення. Тепер Андрій замість фрази про русню каже американцю слово “паляниця”.

А до статті зроблено примітку про те, що “український плаский хліб насправді називається “паляниця”, а не “русні п**зда” (причому останнє слово на цей раз написане з помилкою.

“TIME, ви взагалі нормальні люди, такі шедеври виправляти?! Тим більше, що на початку у вас було правильно написано, rusni-pyzda, а не оця pryzda, немов із фальшованим польським акцентом. Зіпсували таку статтю!” – засмутився журналіст Сергій Сидоренко.

І додав “іноземцям на замітку”: “Можу вас запевнити, що для проходження КПП пароль rusni-pyzda працює навіть краще ніж “паляниця”. Тому все вам правильно пояснювали. Дарма виправили, справді”.

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