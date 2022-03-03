Журнал Time у США вперше вийде з україномовною обкладинкою

Майбутній номер авторитетного американського журналу Time вперше в історії матиме україномовну обкладинку.

Про це повідомляє сайт видання.

На обкладинці, оформленій у кольорах прапора України, буде написано “Життя переможе смерть, а світ – темряву”.

Це цитата з онлайн-виступу президента Володимира Зеленського на засіданні Європарламенту.

Головна стаття має назву “Як Володимир Зеленський захистив Україну та об’єднав світ”, вона розповідатиме про шлях чинного президента України до посади глави держави та опір російській агресії.