Президент Польщі приїхав в Україну і виступить у Раді

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: PAP/Marcin Obara

Президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом в Україні і в неділю, 22 травня, планує виступити з промовою у Верховній Раді.

Про це в ніч на 22 травня повідомила канцелярія Дуди.

Зазначається, що це перший глава іноземної держави, який виступить в українському парламенті після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами голови Бюро міжнародної політики президента Якуба Кумоча, “у своїй промові президент, безумовно, звернеться до польсько-української історії, але найбільше віддасть належне тим, хто бореться за захист України та за Європу”.

Також плануються зустріч Анджея Дуди віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським та двосторонні переговори делегації.

Цікаво, що чи не вперше після 24 лютого про виступ високого іноземного гостя в конкретному місці повідомляється до цієї події, а не після неї.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Анджей Дуда приїздить в Україну вже не вперше. Як писала “Новинарня“, в середині квітня він відвідував Київ та зруйновану росіянами Бородянку разом із лідерами Литви, Латвії та Естонії.

Перед тим він приїздив до Києва просто напередодні вторгнення, 23 лютого.

Фактично напередодні візиту в інтерв’ю польським ЗМІ Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни перемогу України з поверненням усіх окупованих територій. Він додав, що Польща дуже сподівається на цей позитивний сценарій, тому що він був би найбільш справедливим, і надаватиме Україні усю можливу підтримку.

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