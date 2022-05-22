Home / Світ / Європа / Президент Польщі приїхав в Україну і виступить у Раді

Президент Польщі приїхав в Україну і виступить у Раді

22/05/2022 11:23

Президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом в Україні і в неділю, 22 травня, планує виступити з промовою у Верховній Раді.

Про це в ніч на 22 травня повідомила канцелярія Дуди.

Зазначається, що це перший глава іноземної держави, який виступить в українському парламенті після початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами голови Бюро міжнародної політики президента Якуба Кумоча, “у своїй промові президент, безумовно, звернеться до польсько-української історії, але найбільше віддасть належне тим, хто бореться за захист України та за Європу”.

Також плануються зустріч Анджея Дуди віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським та двосторонні переговори делегації.

Цікаво, що чи не вперше після 24 лютого про виступ високого іноземного гостя в конкретному місці повідомляється до цієї події, а не після неї.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Анджей Дуда приїздить в Україну вже не вперше. Як писала “Новинарня“, в середині квітня він відвідував Київ та зруйновану росіянами Бородянку разом із лідерами Литви, Латвії та Естонії.

Перед тим він приїздив до Києва просто напередодні вторгнення, 23 лютого.

Фактично напередодні візиту в інтерв’ю польським ЗМІ Дуда заявив, що вважав би найкращим завершенням війни перемогу України з поверненням усіх окупованих територій. Він додав, що Польща дуже сподівається на цей позитивний сценарій, тому що він був би найбільш справедливим, і надаватиме Україні усю можливу підтримку.

Читайте також:
У майбутньому між Польщею й Україною не буде кордону, – Дуда

Зеленський знав про вторгнення РФ та попереджав Дуду про це

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент Польщі приїхав в Україну і виступить у Раді

Президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом в Україні і в неділю, 22 травня, планує виступити з промовою у Верховній Раді. Про це в ніч на 22 травня повідомила...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse