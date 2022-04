Президенти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку. ФОТО

Президент Польщі Анджей Дуда та президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.

Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба президента Республіки Польща.

Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент”, – заявили у канцелярії польського президента.

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував візит, заявивши, що жахи війни, яких зазнала Україна, не могли вчинити люди.

The horrors of war that Ukraine has suffered could not have been committed by human beings. The creatures that did this don’t deserve the name.

This is a conscious, targeted& extremely brutal annihilation of the Ukrainian nation.

Ukraine 🇺🇦 will resist. Truth will win! pic.twitter.com/hOueO398qT

