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Президенти Польщі і країн Балтії відвідали Бородянку. ФОТО

13/04/2022 17:04

Президент Польщі Анджей Дуда та президенти Естонії Алар Каріс, Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс відвідали Бородянку у Київській області, яка сильно постраждала внаслідок російського вторгнення.

Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба президента Республіки Польща.

Із президентами чотирьох держав Бородянку відвідав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Наша мета – підтримати президента Зеленського і захисників України у вирішальний для цієї країни момент”, – заявили у канцелярії польського президента.

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував візит, заявивши, що жахи війни, яких зазнала Україна, не могли вчинити люди.

“Істоти, які зробили це, не заслуговують на цю назву. Це свідоме, цілеспрямоване та надзвичайно жорстоке знищення української нації”, – написав він у твіттері.

Поїздку чотирьох президентів організувала Польща, яка разом із Україною забезпечувала її логістику та безпеку.

Нагадаємо, президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до України вранці 13 квітня.

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