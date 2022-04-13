Чотири президенти приїхали до Зеленського потягом “Укрзалізниці”

Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії в середу прибули в Україну та прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Про це заявив керівник відділу міжнародної політики офісу президента Польщі Якуб Кумох у середу, 13 квітня.
Польський президент Анджей Дуда у супроводі президентів Литви Гітанаса Науседа, Латвії Егілса Левітса та Естонії Алара Каріса перебуває в Україні. Лідери їдуть на зустріч із Зеленським.
“Наша мета – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для цієї країни момент”, – сказав Кумох, який супроводжує польського президента.
Польща є організатором візиту та спільно з Україною забезпечує його логістику та безпеку, додав він.
“Країни Балтії є нашими ключовими партнерами у питаннях безпеки у регіоні. Разом ми вирішили разом поїхати до Києва”, – сказав Кумох.
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“Політики світового рівня в Києві проведуть зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Чекаємо на гарні новини та готові й надалі забезпечити максимально комфортний поїзд до України всім лідерам дружніх держав”, – йдеться в повідомленні.
Візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва стане першим візитом глав держав до української столиці з початку російської агресії. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни.
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