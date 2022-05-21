Home / Війна / Воїни 24 омбр в Рубіжному спалили ворожу БРДМ. ВІДЕО

Воїни 24 омбр в Рубіжному спалили ворожу БРДМ. ВІДЕО

21/05/2022 18:39

На Луганщині воїни львівської 24-ї механізованої бригади ЗСУ знищили бронемашину противника. Це сталося в місті Рубіжне, яке вже перейшло під контроль російських військ.

Про вдалу атаку в суботу, 21 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Як же гарно воно горить. 🙂 24 ОМБр імені короля Данила знищила рашистську БРДМ-2 (бойову розвідувально-дозорну машину) в Рубіжному”, – підписав він поширене відео.

На ньому видно, як услід бронемашині летить керована ракета, вражає і підпалює її.

“Ми не в місті, але спостерігаємо за кожним кроком орків. Все бачимо. Знищимо кожного. Слава ЗСУ!
Переможемо!” – додав Гайдай.

Як відомо, російські окупаційні війська в Україні в травні зосередили основні сили для наступу в Луганській області, намагаючись оточити частину зони ООС із Сєвєродонецьком та Лисичанськом та вийти на адмінкордони Луганщини.
Ворог уже фактично знищив і захопив Рубіжне, розташоване поруч із Сєвєродонецьком. Голова ОВА Сергій Гайдай уранці 21 травня повідомляв, що на околиці Сєвєродонецька точаться бої, місто піддається важким артобстрілам з боку ворога.

Читайте також:
Рубіжне розділило долю Маріуполя: місто зруйноване росіянами вщент. ФОТО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Друга зустріч глав МО країн “Рамштайну” мала б ухвалити рішення про РСЗВ для України, – Зеленський

Міністри оборони із коаліції “Рамштайн”, яка об’єднала понад 40 країн, на зустрічі в понеділок повинні ухвалити рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню. Про таке очікування заявив...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse