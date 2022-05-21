Воїни 24 омбр в Рубіжному спалили ворожу БРДМ. ВІДЕО

На Луганщині воїни львівської 24-ї механізованої бригади ЗСУ знищили бронемашину противника. Це сталося в місті Рубіжне, яке вже перейшло під контроль російських військ.

Про вдалу атаку в суботу, 21 травня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Як же гарно воно горить. 🙂 24 ОМБр імені короля Данила знищила рашистську БРДМ-2 (бойову розвідувально-дозорну машину) в Рубіжному”, – підписав він поширене відео.

На ньому видно, як услід бронемашині летить керована ракета, вражає і підпалює її.

“Ми не в місті, але спостерігаємо за кожним кроком орків. Все бачимо. Знищимо кожного. Слава ЗСУ!

Переможемо!” – додав Гайдай.

Як відомо, російські окупаційні війська в Україні в травні зосередили основні сили для наступу в Луганській області, намагаючись оточити частину зони ООС із Сєвєродонецьком та Лисичанськом та вийти на адмінкордони Луганщини.

Ворог уже фактично знищив і захопив Рубіжне, розташоване поруч із Сєвєродонецьком. Голова ОВА Сергій Гайдай уранці 21 травня повідомляв, що на околиці Сєвєродонецька точаться бої, місто піддається важким артобстрілам з боку ворога.

Читайте також:

Рубіжне розділило долю Маріуполя: місто зруйноване росіянами вщент. ФОТО