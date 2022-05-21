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На околицях Сєвєродонецька точаться бої. Місто знищують, як Маріуполь, – Гайдай

21/05/2022 09:17

На околицях Сєвєродонецька точаться бої. Росіяни знищують місто, “як Маріуполь”.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай уранці в суботу, 21 травня.

“Плани ворога – оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній. Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі”, – написав він у телеграмі.

Також голова області розповів, що Гірську громаду щодня бомблять авіацією.

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