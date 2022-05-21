На околицях Сєвєродонецька точаться бої. Місто знищують, як Маріуполь, – Гайдай

На околицях Сєвєродонецька точаться бої. Росіяни знищують місто, “як Маріуполь”.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай уранці в суботу, 21 травня.
“Плани ворога – оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній. Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі”, – написав він у телеграмі.
Також голова області розповів, що Гірську громаду щодня бомблять авіацією.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 87 – 21.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!