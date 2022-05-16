Стало зрозуміло, чому противник різко нарощує зусилля в смузі наступу своєї Попаснянської групи, – Машовець

Костянтин Машовець
військовий оглядач, координатор групи “Інформаційний спротив”
(FB)
Противник різко нарощує зусилля у смузі наступу своєї Попаснянської групи, й цілком зрозуміло, чому.
За деякими даними, до фронту на цьому напрямку підтягується як мінімум три БТГр військ противника. Вони, щоправда, не зовсім “свіжі”… Та все ж.
Думаю, найближчим часом вони знову спробують прорватися через Комишуваху на Миколаївку і далі на Верхньокам’янку.
І тепер зрозумілою стає віслюча впертість російського командування, яка прагне саме біля Білогорівки “поглибити й розширити” свій плацдарм за Сіверським Дінцем – це найкоротший шлях до Верхньокам’янки через Золотарівку [щоб оточити частину угруповання ЗСУ в районі Лисичанська і Сєвєродонецька].
Поки що Попаснянська група відчутно відстає… від своїх “північних товаришчів” за темпами наступу.
На мою суб’єктивну думку, нарощування зусиль командуванням військ противника саме в її смузі наступу обумовлюється саме цим фактором.
Гадаю, найближчим часом ми станемо свідками максимальної “напруження сил” російських військ із метою реалізації цього “мікро-Сатурну”, як біля Сіверського Дінця, так і з боку Попасної…
І це буде остання пісня Джельсоміно. Різноманітні судоми ще, звісно, будуть можливі…
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