Home / Війна / Рубіжне розділило долю Маріуполя: місто зруйноване росіянами вщент. ФОТО

Рубіжне розділило долю Маріуполя: місто зруйноване росіянами вщент. ФОТО

20/05/2022 12:26

Російські окупанти фактично знищили місто Рубіжне у Луганській області – вцілілих будинків немає, багато з них відновити неможливо.

Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах – кладовища”, – написав він.

Рубіжне 5 Рубіжне 1 Рубіжне 4 Рубіжне 2
<
>
Фото: Сергій Гайдай/Телеграм

Він нагадав, що до війни у цьому місті проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.

“Сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в Росію чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста”, – констатував Гайдай.

Він наголосив, що тепер це місто будемо будувати майже з нуля.

“Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст… Рубіжани, будьте певні – відбудуємося!”, – підкреслив керівник ОВА.

Читайте також:
У Сєвєродонецьку від ворожих обстрілів за добу загинули 12 людей, пів сотні будинків зруйновані

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Житомирщина укріплює ділянку кордону з Білоруссю

У Житомирській області укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, щоб не допусти вторгнення ворожих військ. Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse