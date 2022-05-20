Рубіжне розділило долю Маріуполя: місто зруйноване росіянами вщент. ФОТО

Російські окупанти фактично знищили місто Рубіжне у Луганській області – вцілілих будинків немає, багато з них відновити неможливо.
Про це в п’ятницю, 20 травня, повідомив глава ЛугОВА Сергій Гайдай.
“Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах – кладовища”, – написав він.
Він нагадав, що до війни у цьому місті проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.
“Сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в Росію чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста”, – констатував Гайдай.
Він наголосив, що тепер це місто будемо будувати майже з нуля.
“Переможемо. Сумніву нема. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст… Рубіжани, будьте певні – відбудуємося!”, – підкреслив керівник ОВА.
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