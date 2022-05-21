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СБУ отримала докази, що вокзал у Краматорську “Точкою-У” обстріляли бойовики

21/05/2022 12:57

Служба безпеки України отримала беззаперечні докази причетності російських загарбників до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа.

Про це в суботу, 21 травня, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

“Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ. Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона більше відома як “Точка-У”. За інформацією СБУ, декілька комплексів із “Точкою-У” розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом восьми років”, – сказав представник спецслужби.

“Попри те, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за скоєні РФ злочини, реальні факти мають цілком документальні докази”, – сказав речник Служби.

Він додав, що слідчі СБУ продовжують поповнювати доказову базу у межах кримінального провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Що сталося

За кілька хвилин до 10:30 8 квітня російські війська завдали удару двома тактичними ракетами по Краматорську Донецької області. Одна “Точка-У” вразила територію залізничного вокзалу, де чекали відправки евакуаційних поїздів на безпечну територію 3-4 тисячі людей, переважно жінки й діти.

За попередніми даними, станом на 17:30 8 квітня, внаслідок ракетного обстрілу загинули 50 людей, із них п’ятеро – діти. До лікарень доправлено 98 осіб (16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків). На той час 38 людей загинули одразу на вокзалі, дванадцятеро людей померли у лікарні.
Надалі число жертв зростало – важкопоранені помирали у шпиталях. Число жертв досягло 61 загиблого та 121 пораненого.

Євросоюз та інші західні демократії назвали удар по краматорському вокзалу новим воєнним злочином РФ.

Вокзал Краматорська – найважливіший транспортний хаб для сполучення з підконтрольними Україні територіями Донецької і Луганської областей.

Україна проводила евакуацію цивільного населення Донецької і Луганської областей перед очікуваною великою “битвою за Донбас”, для якої Москва перекидала військові резерви з інших напрямків.

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Україна

СБУ отримала докази, що вокзал у Краматорську “Точкою-У” обстріляли бойовики

Служба безпеки України отримала беззаперечні докази причетності російських загарбників до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа. Про це в суботу, 21 травня, повідомив...

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