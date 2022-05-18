Ковкрак, Нава, Варшинін та інші: президент нагородив гвардійців і поліцію з Маріуполя. 45 – посмертно

Президент Володимир Зеленський 17 травня видав указ, яким нагородив військовослужбовців НГУ, полку “Азов”, Нацполіції, ДСНС, зокрема велику кількість захисників українського Маріуполя.

Відповідно до указу №343/2022, державні нагороди надані 195 воїнам, із них 45 – посмертно.

Так, повними кавалерами ордену “За мужність” стали офіцери-нацгвардійці Сергій Каліберда та Андрій Ковкрак.

Крім інших, орденом Богдана Хмельницького відзначені начальник патрульної поліції Маріуполя капітан Михайло Вершинін “Кіт” та полковник поліції Артем Кисько.

Нагороджена медаллю “За військову службу Україні” зокрема журналістка-“азовочка” Валерія Карпиленко “Нава”. 5 травня вона на заводі “Азовсталь” одружилася з прикордонником Андрієм “Бородою”, а за три дні він загинув.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №343/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній гвардії України: Нагородити орденом “За мужність” І ступеня КАЛІБЕРДУ Сергія Володимировича — капітана КОВКРАКА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ВЕРБОВСЬКОГО Артема Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта ДМИТРИКА Арсена Володимировича — майора КАРАСЯ Віктора Сергійовича — головного сержанта КОВАЛЯ Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата КОЧЕТКОВА Дмитра Олександровича (посмертно) — старшого солдата КУЗЬМЕНКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Михайловича — старшого солдата МОСКАЄВА Давида Октайовича (посмертно) — сержанта НИЗИЦЬКОГО Ростислава Олеговича — старшого лейтенанта ОВЧАРЕНКА Євгена Олександровича — старшого солдата ПОПОВИЧЕВА Дмитра Руслановича (посмертно) — старшого лейтенанта СКОРИКА Олександра Дмитровича — старшого лейтенанта ТАНЦЮРУ Олександра Володимировича (посмертно) — головного сержанта ШТОКАЛА Івана Ігоровича (посмертно) — старшого солдата ЮХИМЧУКА Максима Олександровича — майора Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАРАБАНОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата БЕНЗЕРУКА Ігоря Валерійовича — капітана БОЧКАРЬОВА Івана Руслановича — солдата БУРЯЧКА Дмитра Костянтиновича (посмертно) — старшого солдата ВАСЮХІНА Віталія Олександровича (посмертно) — підполковника ВЕРТЕЛЕЦЬКОГО Дмитра Олексійовича — солдата ВОРОНУ Артура Олександровича (посмертно) — старшого солдата ВОСТРІКОВА Сергія Олеговича (посмертно) — сержанта ГУБАРЄВА Дмитра Валерійовича (посмертно) — солдата ГУБІНА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта ДЯЧЕНКА Андрія Ігоровича — старшого солдата ДЯЧЕНКА Івана Олександровича — сержанта ЗАДОРОЖНОГО Андрія Михайловича — старшого солдата ІГНАТЮКА Андрія Андрійовича — старшого лейтенанта КІБАЛКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата КОВШАРА Станіслава Вікторовича (посмертно) — солдата КОЖЕКІНА Костянтина Олександровича — старшого лейтенанта КОЗУБА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта КОЛЕСНІКОВА Іллю Ігоровича — старшого солдата КОЛЕСНІКОВА Олександра Олександровича (посмертно) — молодшого лейтенанта КОТЕЛЬНІКОВА Владислава Віталійовича — старшого солдата КРИЛЯ Антона Юрійовича — сержанта КУЗНЕЦОВА Володимира Олександровича (посмертно) — солдата КУШНІРА Вячеслава Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта ЛАСТОВИЧА Олексія Юрійовича (посмертно) — головного сержанта МАКАРЦЯ Вячеслава Васильовича (посмертно) — солдата МАЛАЙЧУКА Владислава Сергійовича (посмертно) — старшого солдата МАЛЬЧУКА Максима Олександровича (посмертно) — майора МАРТИНЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — старшого солдата МАСЛОВА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта МИШАЛОВА Дениса Андрійовича (посмертно) — солдата МІХЛІНА Максима Михайловича (посмертно) — лейтенанта МУЗИКУ Данила Володимировича — солдата МУРДЗУ Віталія Володимировича — старшого лейтенанта НІКОЛАЄНКА Леоніда Борисовича (посмертно) — старшого солдата НОСКОВУ Галину Геннадіївну (посмертно) — солдата ПАСТЕРНАКА Олега Петровича — капітана ПЕНЬКОВА Єгора Юрійовича (посмертно) — старшого солдата ПОЛОВНОГО Микиту Дмитровича — сержанта РАСПУТНОГО Сергія Петровича (посмертно) — молодшого лейтенанта РЕЙНИША Дмитра Руслановича (посмертно) — солдата РОМАНОВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — капітана РЯСНОГО Євгена Вікторовича (посмертно) — лейтенанта САВЧУКА Сергія Вікторовича (посмертно) — сержанта САХНА Романа Володимировича — сержанта СОКАЛЯ Івана Петровича — старшого солдата СОЛОВЙОВА Андрія Олеговича (посмертно) — підполковника ТЕРЕЩЕНКА Дмитра Анатолійовича — сержанта ТЮШКЕВИЧА Вячеслава Валерійовича — старшого солдата ФЕДОРОВА Антона Валерійовича — солдата ХМЕЛЕВСЬКОГО Федора Валентиновича (посмертно) — старшого лейтенанта ЧОРНОГО Євгена Дмитровича (посмертно) — солдата ЧУПІКОВА Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата ШЕВЧЕНКА Віталія Васильовича (посмертно) — солдата ШКВОРЦЯ Андрія Петровича (посмертно) — старшого солдата ЯЦЬКОВА Ярослава Миколайовича (посмертно) — сержанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АБОЛМАСОВА Ігоря Вікторовича — молодшого сержанта АЛЕКСУНА Сергія Ігоровича — сержанта АФОНІНА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта БАКУМА Владислава Олександровича — старшого сержанта ВІЛІЩУКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта ВОЙЧУНАСА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта ГАБУРИЧА Вадима Леоновича — лейтенанта ГОНЧАРОВА Іллю Сергійовича — сержанта ГОЧАЛІЄВА Рустама Гасановича — старшого солдата ГРАБОВСЬКОГО Сергія Степановича — сержанта ГРЕЧАНОГО Мартіна Сергійовича — солдата ГРИГОРЕНКА Артема Олександровича — головного сержанта ГРИНЦЕВИЧА Назарія Андрійовича — солдата ДЕЙНЕКА Володимира Миколайовича — сержанта ДЕНИСОВА Анатолія Вікторовича — старшого солдата ДРЕВЕЦЬКОГО Андрія Абдурамановича — солдата ЄГОРОВА Анатолія Ігоровича — солдата ЄГОРОВА Олександра Ігоровича — солдата ЄМЕЛЬЯНЕНКА Владислава Владиславовича — солдата ЖЕБКУ Артема Валерійовича — солдата ЖЕНИЛА Олександра Михайловича — старшого солдата ЖУРБЕНКА Івана Романовича — солдата ЖУЧЕНКА Данила Руслановича — солдата ЖУЧКОВА Дениса Едуардовича — молодшого сержанта ЗАРЖИЦЬКОГО Владислава Олеговича — старшого солдата ЗГОННИКА Валерія Петровича — молодшого сержанта ЗЕЛЕНСЬКОГО Владислава Сергійовича — старшого солдата ІСЕНАДЖИЄВА Асана Ділаверовича — старшого сержанта КАРІБІДІСА Власа Георгійовича — солдата КАРПИЛЕНКО Валерію Андріївну — капітана КИВУ Сергія Анатолійовича — солдата КИЩЕНКА Дмитра Леонідовича — старшого солдата КЛИМЕНКА Яна Олександровича — молодшого сержанта КМЕТЯ Андрія Олеговича — капітана КОРОТУНА Андрія Вячеславовича — солдата КОТЕЛЬНІКОВА Івана Петровича — молодшого сержанта КРОЛЯ Олександра Васильовича — молодшого сержанта КРОТЕВИЧА Богдана Олександровича — майора КРОХМАЛЮКА Олександра Аркадійовича — старшого сержанта КУЗЬМЕНКА Миколу Олексійовича — сержанта ЛУЖНОГО Івана Романовича — капітана МАЛОВА Олега Геннадійовича — солдата МАРТИНЮКА Андрія Олександровича — капітана МАРТІЯНА Романа Вікторовича — молодшого сержанта МАРЧЕНКА Костянтина В’ячеславовича — старшого солдата МАСЛОВСЬКУ Юлію Володимирівну — солдата МИРОШНИЧЕНКА Олексія Вікторовича — головного сержанта МИХАЙЛОВА Марка Артуровича — солдата МОЗГОВОГО Іллю Сергійовича — солдата МОЗГОВОГО Юрія Сергійовича — старшого солдата МУЗИКУ Олександра Геннадійовича — сержанта МУШАКА Кшиштофа Андрійовича — старшого солдата НЕРОВНОГО Дениса Олександровича — солдата ОСМІНОВА Євгена Миколайовича — старшого солдата ПАНАЙОТОВА Сергія Ілліча — старшого сержанта ПЕРЕВАЛОВА Андрія Валерійовича — старшого солдата ПОМАЗАНА Владислава Сергійовича — солдата ПОПЛАВСЬКОГО Івана Володимировича — старшого солдата ПОПОВА Іллю Ілліча — солдата РИЖЕНКОВА Станіслава Олеговича — капітана РОМАНЕНКА Дмитра Олександровича — сержанта РОМАЩЕНКА Андрія Миколайовича — солдата РУДЕНКА Івана Васильовича — капітана САБОДИША Дениса Олеговича — солдата СИДОРЕНКА Ярослава Володимировича — старшого солдата СИРОТЮКА Владислава Віталійовича — солдата СІРОГО Святослава Олесьовича — молодшого сержанта СКЛЯРОВА Данила Сергійовича — солдата СЛЄПУХІНА Артема Олександровича — старшого солдата СМИРНОВА Євгена Олександровича — солдата СМОКОВА Миколу Степановича — солдата СТРЕБКОВА Олексія Вікторовича — майора СУПРУНА Петра Олександровича — солдата ТЕМНОГО Олександра Олександровича — солдата ТОПУЗОВА Олександра Сергійовича — сержанта УМРИХІНА Юрія Олександровича — майстер-сержанта ФЄДОСЄЄВА Владислава Костянтиновича — старшого солдата ФІЛІПЕНКА Олега Артуровича — солдата ФОРТІ Давида Михайловича — старшого солдата ХОЛОДНОГО Івана Максимовича — солдата ЧЕРЕДНИКА Давида Володимировича — старшого солдата ЧИЖМУ Олександра Олександровича — сержанта ЧУДНЕЦОВА Євгена Артуровича — сержанта ШАСТУНА Микиту Миколайовича — старшого солдата ШВЕДА Остапа Остаповича — старшого солдата ШОВКОВОГО Олексія Сергійовича — сержанта ЯКОВЕНКА 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цивільного захисту СТАДНІКА Юрія Володимировича (посмертно) — старшого прапорщика служби цивільного захисту СТАСЮКА Святослава Володимировича — майора служби цивільного захисту ШЕВЧУКА Олега Григоровича — майора служби цивільного захисту ШЕВЧУКА Олексія Валентиновича — молодшого сержанта служби цивільного захисту ШЕСТОПАЛОВА Артема Ігоровича — лейтенанта служби цивільного захисту ЯРОШЕНКА Андрія Ігоровича — сержанта служби цивільного захисту Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня ЩУКІНУ Ірину Володимирівну — підполковника служби цивільного захисту Нагородити медаллю “За врятоване життя” ПАНІНА Олександра Георгійовича — полковника служби цивільного захисту. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 17 травня 2022 року



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