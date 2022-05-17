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Державними нагородами вшановано ще понад 200 воїнів ЗСУ

17/05/2022 20:08

Сайт президента опублікував текст указу від 16 травня про відзначення державними нагородами 201 військовослужбовця Збройних сил України (посмертно – жодного).

Серед нагороджених – речник Генштабу полковник Олександр Штупун, якому надано орден Данила Галицького.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №340/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЧОБАНУ Миколу Івановича — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОНДАРЯ Олександра Вікторовича — полковника

БУХАНЧЄНКА Єгора Миколайовича — капітана

ГАРБУЗА Антона Сергійовича — полковника

ГІЖИЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта

ІВАНОВА Олександра Вікторовича — полковника

ІЛЬЄНКА Максима Анатолійовича — полковника

КЛИМЕНКА Руслана Геннадійовича — старшого лейтенанта

КОСОВАНА Сергія Сергійовича — полковника

КУЗНЕЦОВА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта

ЛІСНЯКА Дмитра Володимировича — підполковника

МАРЧАКА Віктора Борисовича — старшого лейтенанта

МЕЛАЩЕНКА Андрія Григоровича — полковника

МОНЮ Віктора Григоровича — майора

НЕВШУПУ Ростислава Олександровича — капітана

РИБАЛКУ Олександра Григоровича — полковника

РОМАНЕНКА Владислава Антоновича — полковника

ТРЕТЯКА Андрія Олександровича — капітана

УКРАЇНСЬКОГО Андрія Борисовича — полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

АГАФОНОВА Родіона Сергійовича — старшого лейтенанта

БОНДАРЕНКА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ГУБУ Ігоря Андрійовича — сержанта

ЛІПСЬКОГО Дмитра Олександровича — сержанта

НОРЦОВА Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта

ЧАПКІНА Олександра Геннадійовича — головного сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АРТЮХОВА Кирила Юрійовича — солдата

АФАНАСЬЄВА Гліба Всеволодовича — солдата

БАБЕНКО Ольгу Анатоліївну — сержанта

БАРАНОВА Олега Олександровича — солдата

БУРАКА Руслана Васильовича — старшого сержанта

ВИГУЛЯРНОГО Андрія Михайловича — солдата

ВІТЮКА Василя Васильовича — сержанта

ВОВКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта

ГЕРАСЬКА Сергія Сергійовича — лейтенанта

ГЕТЬМАНА Олександра Юрійовича — солдата

ГОЦИКА Максима Васильовича — полковника

ГРИГОР’ЄВА Віталія В’ячеславовича — молодшого сержанта

ЗАМОРСЬКОГО Михайла Вікторовича — старшого солдата

ЗАУСАЛІНА Івана Вікторовича — солдата

ІВАНЬКОВА Сергія Михайловича — молодшого сержанта

КАЛЕНИКОВА Дениса Олександровича — старшого солдата

КЕКЕНАДЗЕ Олександра Сергійовича — солдата

КІСТОЧКУ Володимира Віталійовича — сержанта

КЛОЧКА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта

КОЗОРІЗА Сергія Володимировича — старшого солдата

КОМАРА Олексія Олексійовича — старшого солдата

КОМАРНИЦЬКОГО Тараса Івановича — полковника

КОРАБЛЯ Олега Григоровича — молодшого сержанта

КУЗЬМЕНКА Володимира Васильовича — старшого сержанта

ЛЕВІЦЬКОГО Івана Леонідовича — старшого лейтенанта

ЛОСКУТОВА Сергія Олексійовича — сержанта

МАКСИМЕНКА Олега Євгеновича — старшого солдата

МИРНЕНКА Василя Васильовича — сержанта

МІРОШНИЧЕНКА Василя Васильовича — старшого лейтенанта

МОКОСЄЄВА Владислава Миколайовича — старшого солдата

МУКОМОЛА Івана Анатолійовича — сержанта

МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — полковника

НЕКРУШЦЯ Богдана Миколайовича — солдата

ПАВЛЕНКА Сергія Сергійовича — сержанта

ПИСЬМЕННОГО Дениса Григоровича — старшого солдата

ПОШЕЛЮЖНОГО Вячеслава Вікторовича — сержанта

СВОРЖИНСЬКОГО Івана Ярославовича — солдата

СТЕПНИХ Олега Сергійовича — солдата

ТАНЦЮРУ Віктора Володимировича — штаб-сержанта

УСЕНКА Володимира В’ячеславовича — солдата

УСТИМЕНКА Вадима Генорийовича — підполковника

ЦАРІЯ Сергія Вікторовича — полковника

ЧЕРВ’ЯЧЕНКА Владислава Івановича — сержанта

ШЕЙКА Миколу Вікторовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

БОНДАРЯ Олега Миколайовича — полковника

КОКОЛА Миколу Миколайовича — полковника

КОТЛЯРА Сергія В’ячеславовича — підполковника

ПИЛИПЕНКА Дмитра Олександровича — полковника

ШТУПУНА Олександра Петровича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АБРАМОЧКІНА Юрія Олександровича — підполковника

АНАНІЙЧУКА Руслана Вікторовича — капітана 2 рангу

АШИРОВА Раміля Анваровича — старшого солдата

БАНЕЦЬКОГО Анатолія Олексійовича — старшого лейтенанта

БАРАБАША Костянтина Петровича — старшого солдата

БАХВАЛОВА Олександра Володимировича — старшого солдата

БЕРЕЗУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта

БІЛОУСОВА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата

БОНДАРЯ Олексія Юрійовича — солдата

БОНДАТІЯ Сергія Володимировича — підполковника

ВАСИЛЕНКА Олександра Івановича — солдата

ВАСИЛЬЧЕНКА Дениса Руслановича — солдата

ВАЩЕНКА Артура Анатолійовича — старшого солдата

ВІЦЕНЧИКА Дмитра Степановича — старшого солдата

ВНУКОВА Олега Володимировича — старшого солдата

ВОВКА Віктора Вікторовича — полковника

ВОРОБЙОВА Максима Володимировича — старшого солдата

ВУСА Володимира Андрійовича — майора

ГАРКАВУ Яну Олександрівну — молодшого сержанта

ГРИЦЕНКА Юрія Миколайовича — головного сержанта

ДАНИЛЬЧЕНКА Олега Олексійовича — штаб-сержанта

ДЗЮБУ Дмитра Борисовича — молодшого сержанта

ДОМАШЕНКА В’ячеслава Вікторовича — солдата

ДУДНІЧЕНКА Юрія Григоровича — молодшого сержанта

ДЬОРОВА Володимира Валерійовича — молодшого сержанта

ЖИДІЛОВА Вадима Андрійовича — старшого солдата

ЗАВАДСЬКОГО Анатолія Вікторовича — підполковника

ЗАГОРОДНЬОГО Андрія Валерійовича — сержанта

ЗАКРЕВСЬКОГО Максима Олександровича — молодшого сержанта

ЗАЛУНІНА Євгена Олександровича — молодшого сержанта

ЗАМКОВОГО Яна Віталійовича — старшого солдата

ЗАРУБІНА Івана Юрійовича — сержанта

ЗАЯРНОГО Євгенія Валерійовича — старшого сержанта

ЗДОРОВЦЯ Олексія Андрійовича — старшого солдата

ІГНАТЕНКА Дмитра Валерійовича — старшого солдата

ІЗМАЙЛОВА Олександра Віталійовича — солдата

КАРПЕНКА Ахмеда Садурдиновича — солдата

КАСТРАВЦЯ Дениса Миколайовича — старшого солдата

КЕЛЮ Володимира Валентиновича — старшину 2 статті

КИРИЧЕНКА Євгена Миколайовича — головного сержанта

КОБЕРНИКА Кирила Володимировича — солдата

КОВАЛЬЧУКА Павла Андрійовича — підполковника

КОВАЛЯ Володимира Петровича — капітана 2 рангу

КОЛОГРИВОГО Станіслава Юрійовича — солдата

КОСТЕНКА Сергія Миколайовича — капітана 3 рангу

КРИВОНОСА Михайла Анатолійовича — підполковника

КУБИШКІНА Олександра Івановича — капітана 2 рангу

ЛАЛАЯНА Роберта Робертовича — старшину 2 статті

ЛИСЕНКА Івана Миколайовича — молодшого сержанта

ЛОГОЙКА Миколу Геннадійовича — старшого солдата

ЛУПАШКУ Дмитра Станіславовича — сержанта

ЛЯШЕНКА Ігоря Вікторовича — старшого солдата

МАКАРЕНКА Андрія Володимировича — майора

МАРТИНЮКА Дмитра Ігоровича — солдата

НЕХАЄНКА Богдана Олександровича — старшого солдата

НІКІТЕНКА Олексія Вікторовича — капітана

НОВІКОВА Олексія Володимировича — старшого сержанта

НОВОХАЦЬКОГО Юрія Васильовича — підполковника

ОМЕЛЬЧУКА Віталія Володимировича — солдата

ПОГАСА Дмитра Васильовича — головного сержанта

ПОЗНЯКОВА Юрія Яковича — головного сержанта

ПОЛТАВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — майора

ПОПОВА Дмитра Юрійовича — старшого солдата

ПОТАПОВА Михайла Васильовича — старшого солдата

ПРИБИТЬКА Володимира Володимировича — солдата

ПРОДАНА Валерія Олександровича — солдата

ПУПЯЛІСА Єгора Вікторовича — полковника

ПУТНІЯ Віктора Миколайовича — молодшого сержанта

РАДЮКА Романа Володимировича — старшого солдата

РЕМЕШЕВСЬКОГО Володимира Васильовича — старшого лейтенанта

РУДНІЦЬКОГО Віктора Олександровича — старшого солдата

РУСТАМОВА Олександра Тофіковича — старшого солдата

РЯБКОВА Олександра Сергійовича — старшину 1 статті

САВЧУКА Михайла Миколайовича — підполковника

САФАРОВА Сергія Гарібовича — молодшого сержанта

СКОРОХОДА Юрія Олександровича — молодшого сержанта

СЛОБОДЯНЮКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

СОЛОВ’Я Володимира Вікторовича — молодшого сержанта

СОЛОВ’Я Дениса Володимировича — солдата

СОЛОВ’Я Олега Володимировича — солдата

СТАСІЛЕВИЧА Дмитра Петровича — підполковника

СТАСЮКА Юрія Юрійовича — молодшого сержанта

СУПРУНЕНКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта

СУХОРУКОВА Миколу Володимировича — старшого лейтенанта

ТЕНДІТНИКА Сергія Леонідовича — сержанта

ТЕРТИЧНОГО Романа Васильовича — старшого солдата

ТКАЧЕНКА Сергія Івановича — капітана

ТОКОВЕНКА Євгена Ігоровича — старшину 2 статті

ТОМКА Дмитра Олександровича — матроса

ТРЕМБИЦЬКОГО Артема Валерійовича — молодшого лейтенанта

ФЕДОРОВА Олександра Миколайовича — підполковника

ФІЛЬЧАГОВА Максима Володимировича — капітана 3 рангу

ФУФАЙЧЕВА Антона Олеговича — старшого солдата

ХАВРОНЮКА Олега Володимировича — підполковника

ХОМИНА Степана Романовича — молодшого сержанта

ЧЕРНИША Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

ЧЕРНИШОВА Сергія Івановича — підполковника

ЧИЧКАНЯ Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта

ШАФРАНСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

ЯРОШЕВСЬКОГО Єгора Миколайовича — солдата

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

БАЙЦИМА Костянтина Богдановича — полковника

ГОНЧАРЕНКА Сергія Миколайовича — полковника

КАЗАКОВА Олександра Олександровича — підполковника

КИРИКА Володимира Васильовича — майора

МАКСЮТІНА Дмитра Сергійовича — підполковника

НЕСТЕРУКА Олега Петровича — полковника

ПАНОВА Сергія Васильовича — полковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ДАНІЛЬЧЕНКА Вадима Андрійовича — капітана

ЄВШЕЛЯ Миколу Валерійовича — майора

КЛАПЧУКА Максима Григоровича — лейтенанта

МОРОЗА Дениса Сергійовича — лейтенанта

МОЦАРЯ Валерія Валерійовича — лейтенанта

МУДРИКА Максима Олександровича — лейтенанта

МУРИЧА Руслана Геннадійовича — старшого солдата

ОРЯПА Павла Вікторовича — старшого лейтенанта

ТЕРНИКА Дмитра Віталійовича — солдата

ХОЙНУ Василя Сергійовича — лейтенанта

ШЕВГОТУ Ігоря Львовича — солдата

ШЕВЧЕНКА Павла Васильовича — старшого солдата

ШПАКОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — головного сержанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ГАЙДАМАШКО Тетяну Олександрівну — лейтенанта медичної служби

ЖУКОВА Віктора Вячеславовича — капітана

ІВАНЕНКА Олександра Володимировича — солдата

МАРЧЕНКА Євгенія Володимировича — молодшого лейтенанта медичної служби

ПАНАСЕНКА Сергія Івановича — старшого лейтенанта медичної служби

ФІНАГЕЄВА Андрія Яковича — молодшого лейтенанта медичної служби

ЦИМБАЛІСТОГО Олександра Анатолійовича — майора медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 травня 2022 року
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Редактор:

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