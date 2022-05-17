Державними нагородами вшановано ще понад 200 воїнів ЗСУ

Сайт президента опублікував текст указу від 16 травня про відзначення державними нагородами 201 військовослужбовця Збройних сил України (посмертно – жодного).
Серед нагороджених – речник Генштабу полковник Олександр Штупун, якому надано орден Данила Галицького.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЧОБАНУ Миколу Івановича — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОНДАРЯ Олександра Вікторовича — полковника
БУХАНЧЄНКА Єгора Миколайовича — капітана
ГАРБУЗА Антона Сергійовича — полковника
ГІЖИЦЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта
ІВАНОВА Олександра Вікторовича — полковника
ІЛЬЄНКА Максима Анатолійовича — полковника
КЛИМЕНКА Руслана Геннадійовича — старшого лейтенанта
КОСОВАНА Сергія Сергійовича — полковника
КУЗНЕЦОВА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта
ЛІСНЯКА Дмитра Володимировича — підполковника
МАРЧАКА Віктора Борисовича — старшого лейтенанта
МЕЛАЩЕНКА Андрія Григоровича — полковника
МОНЮ Віктора Григоровича — майора
НЕВШУПУ Ростислава Олександровича — капітана
РИБАЛКУ Олександра Григоровича — полковника
РОМАНЕНКА Владислава Антоновича — полковника
ТРЕТЯКА Андрія Олександровича — капітана
УКРАЇНСЬКОГО Андрія Борисовича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
АГАФОНОВА Родіона Сергійовича — старшого лейтенанта
БОНДАРЕНКА Олександра Юрійовича — старшого солдата
ГУБУ Ігоря Андрійовича — сержанта
ЛІПСЬКОГО Дмитра Олександровича — сержанта
НОРЦОВА Євгенія Юрійовича — молодшого сержанта
ЧАПКІНА Олександра Геннадійовича — головного сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АРТЮХОВА Кирила Юрійовича — солдата
АФАНАСЬЄВА Гліба Всеволодовича — солдата
БАБЕНКО Ольгу Анатоліївну — сержанта
БАРАНОВА Олега Олександровича — солдата
БУРАКА Руслана Васильовича — старшого сержанта
ВИГУЛЯРНОГО Андрія Михайловича — солдата
ВІТЮКА Василя Васильовича — сержанта
ВОВКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта
ГЕРАСЬКА Сергія Сергійовича — лейтенанта
ГЕТЬМАНА Олександра Юрійовича — солдата
ГОЦИКА Максима Васильовича — полковника
ГРИГОР’ЄВА Віталія В’ячеславовича — молодшого сержанта
ЗАМОРСЬКОГО Михайла Вікторовича — старшого солдата
ЗАУСАЛІНА Івана Вікторовича — солдата
ІВАНЬКОВА Сергія Михайловича — молодшого сержанта
КАЛЕНИКОВА Дениса Олександровича — старшого солдата
КЕКЕНАДЗЕ Олександра Сергійовича — солдата
КІСТОЧКУ Володимира Віталійовича — сержанта
КЛОЧКА Валерія Юрійовича — молодшого сержанта
КОЗОРІЗА Сергія Володимировича — старшого солдата
КОМАРА Олексія Олексійовича — старшого солдата
КОМАРНИЦЬКОГО Тараса Івановича — полковника
КОРАБЛЯ Олега Григоровича — молодшого сержанта
КУЗЬМЕНКА Володимира Васильовича — старшого сержанта
ЛЕВІЦЬКОГО Івана Леонідовича — старшого лейтенанта
ЛОСКУТОВА Сергія Олексійовича — сержанта
МАКСИМЕНКА Олега Євгеновича — старшого солдата
МИРНЕНКА Василя Васильовича — сержанта
МІРОШНИЧЕНКА Василя Васильовича — старшого лейтенанта
МОКОСЄЄВА Владислава Миколайовича — старшого солдата
МУКОМОЛА Івана Анатолійовича — сержанта
МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — полковника
НЕКРУШЦЯ Богдана Миколайовича — солдата
ПАВЛЕНКА Сергія Сергійовича — сержанта
ПИСЬМЕННОГО Дениса Григоровича — старшого солдата
ПОШЕЛЮЖНОГО Вячеслава Вікторовича — сержанта
СВОРЖИНСЬКОГО Івана Ярославовича — солдата
СТЕПНИХ Олега Сергійовича — солдата
ТАНЦЮРУ Віктора Володимировича — штаб-сержанта
УСЕНКА Володимира В’ячеславовича — солдата
УСТИМЕНКА Вадима Генорийовича — підполковника
ЦАРІЯ Сергія Вікторовича — полковника
ЧЕРВ’ЯЧЕНКА Владислава Івановича — сержанта
ШЕЙКА Миколу Вікторовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БОНДАРЯ Олега Миколайовича — полковника
КОКОЛА Миколу Миколайовича — полковника
КОТЛЯРА Сергія В’ячеславовича — підполковника
ПИЛИПЕНКА Дмитра Олександровича — полковника
ШТУПУНА Олександра Петровича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АБРАМОЧКІНА Юрія Олександровича — підполковника
АНАНІЙЧУКА Руслана Вікторовича — капітана 2 рангу
АШИРОВА Раміля Анваровича — старшого солдата
БАНЕЦЬКОГО Анатолія Олексійовича — старшого лейтенанта
БАРАБАША Костянтина Петровича — старшого солдата
БАХВАЛОВА Олександра Володимировича — старшого солдата
БЕРЕЗУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта
БІЛОУСОВА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата
БОНДАРЯ Олексія Юрійовича — солдата
БОНДАТІЯ Сергія Володимировича — підполковника
ВАСИЛЕНКА Олександра Івановича — солдата
ВАСИЛЬЧЕНКА Дениса Руслановича — солдата
ВАЩЕНКА Артура Анатолійовича — старшого солдата
ВІЦЕНЧИКА Дмитра Степановича — старшого солдата
ВНУКОВА Олега Володимировича — старшого солдата
ВОВКА Віктора Вікторовича — полковника
ВОРОБЙОВА Максима Володимировича — старшого солдата
ВУСА Володимира Андрійовича — майора
ГАРКАВУ Яну Олександрівну — молодшого сержанта
ГРИЦЕНКА Юрія Миколайовича — головного сержанта
ДАНИЛЬЧЕНКА Олега Олексійовича — штаб-сержанта
ДЗЮБУ Дмитра Борисовича — молодшого сержанта
ДОМАШЕНКА В’ячеслава Вікторовича — солдата
ДУДНІЧЕНКА Юрія Григоровича — молодшого сержанта
ДЬОРОВА Володимира Валерійовича — молодшого сержанта
ЖИДІЛОВА Вадима Андрійовича — старшого солдата
ЗАВАДСЬКОГО Анатолія Вікторовича — підполковника
ЗАГОРОДНЬОГО Андрія Валерійовича — сержанта
ЗАКРЕВСЬКОГО Максима Олександровича — молодшого сержанта
ЗАЛУНІНА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
ЗАМКОВОГО Яна Віталійовича — старшого солдата
ЗАРУБІНА Івана Юрійовича — сержанта
ЗАЯРНОГО Євгенія Валерійовича — старшого сержанта
ЗДОРОВЦЯ Олексія Андрійовича — старшого солдата
ІГНАТЕНКА Дмитра Валерійовича — старшого солдата
ІЗМАЙЛОВА Олександра Віталійовича — солдата
КАРПЕНКА Ахмеда Садурдиновича — солдата
КАСТРАВЦЯ Дениса Миколайовича — старшого солдата
КЕЛЮ Володимира Валентиновича — старшину 2 статті
КИРИЧЕНКА Євгена Миколайовича — головного сержанта
КОБЕРНИКА Кирила Володимировича — солдата
КОВАЛЬЧУКА Павла Андрійовича — підполковника
КОВАЛЯ Володимира Петровича — капітана 2 рангу
КОЛОГРИВОГО Станіслава Юрійовича — солдата
КОСТЕНКА Сергія Миколайовича — капітана 3 рангу
КРИВОНОСА Михайла Анатолійовича — підполковника
КУБИШКІНА Олександра Івановича — капітана 2 рангу
ЛАЛАЯНА Роберта Робертовича — старшину 2 статті
ЛИСЕНКА Івана Миколайовича — молодшого сержанта
ЛОГОЙКА Миколу Геннадійовича — старшого солдата
ЛУПАШКУ Дмитра Станіславовича — сержанта
ЛЯШЕНКА Ігоря Вікторовича — старшого солдата
МАКАРЕНКА Андрія Володимировича — майора
МАРТИНЮКА Дмитра Ігоровича — солдата
НЕХАЄНКА Богдана Олександровича — старшого солдата
НІКІТЕНКА Олексія Вікторовича — капітана
НОВІКОВА Олексія Володимировича — старшого сержанта
НОВОХАЦЬКОГО Юрія Васильовича — підполковника
ОМЕЛЬЧУКА Віталія Володимировича — солдата
ПОГАСА Дмитра Васильовича — головного сержанта
ПОЗНЯКОВА Юрія Яковича — головного сержанта
ПОЛТАВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — майора
ПОПОВА Дмитра Юрійовича — старшого солдата
ПОТАПОВА Михайла Васильовича — старшого солдата
ПРИБИТЬКА Володимира Володимировича — солдата
ПРОДАНА Валерія Олександровича — солдата
ПУПЯЛІСА Єгора Вікторовича — полковника
ПУТНІЯ Віктора Миколайовича — молодшого сержанта
РАДЮКА Романа Володимировича — старшого солдата
РЕМЕШЕВСЬКОГО Володимира Васильовича — старшого лейтенанта
РУДНІЦЬКОГО Віктора Олександровича — старшого солдата
РУСТАМОВА Олександра Тофіковича — старшого солдата
РЯБКОВА Олександра Сергійовича — старшину 1 статті
САВЧУКА Михайла Миколайовича — підполковника
САФАРОВА Сергія Гарібовича — молодшого сержанта
СКОРОХОДА Юрія Олександровича — молодшого сержанта
СЛОБОДЯНЮКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
СОЛОВ’Я Володимира Вікторовича — молодшого сержанта
СОЛОВ’Я Дениса Володимировича — солдата
СОЛОВ’Я Олега Володимировича — солдата
СТАСІЛЕВИЧА Дмитра Петровича — підполковника
СТАСЮКА Юрія Юрійовича — молодшого сержанта
СУПРУНЕНКА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
СУХОРУКОВА Миколу Володимировича — старшого лейтенанта
ТЕНДІТНИКА Сергія Леонідовича — сержанта
ТЕРТИЧНОГО Романа Васильовича — старшого солдата
ТКАЧЕНКА Сергія Івановича — капітана
ТОКОВЕНКА Євгена Ігоровича — старшину 2 статті
ТОМКА Дмитра Олександровича — матроса
ТРЕМБИЦЬКОГО Артема Валерійовича — молодшого лейтенанта
ФЕДОРОВА Олександра Миколайовича — підполковника
ФІЛЬЧАГОВА Максима Володимировича — капітана 3 рангу
ФУФАЙЧЕВА Антона Олеговича — старшого солдата
ХАВРОНЮКА Олега Володимировича — підполковника
ХОМИНА Степана Романовича — молодшого сержанта
ЧЕРНИША Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
ЧЕРНИШОВА Сергія Івановича — підполковника
ЧИЧКАНЯ Юрія Сергійовича — старшого лейтенанта
ШАФРАНСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
ЯРОШЕВСЬКОГО Єгора Миколайовича — солдата
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
БАЙЦИМА Костянтина Богдановича — полковника
ГОНЧАРЕНКА Сергія Миколайовича — полковника
КАЗАКОВА Олександра Олександровича — підполковника
КИРИКА Володимира Васильовича — майора
МАКСЮТІНА Дмитра Сергійовича — підполковника
НЕСТЕРУКА Олега Петровича — полковника
ПАНОВА Сергія Васильовича — полковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ДАНІЛЬЧЕНКА Вадима Андрійовича — капітана
ЄВШЕЛЯ Миколу Валерійовича — майора
КЛАПЧУКА Максима Григоровича — лейтенанта
МОРОЗА Дениса Сергійовича — лейтенанта
МОЦАРЯ Валерія Валерійовича — лейтенанта
МУДРИКА Максима Олександровича — лейтенанта
МУРИЧА Руслана Геннадійовича — старшого солдата
ОРЯПА Павла Вікторовича — старшого лейтенанта
ТЕРНИКА Дмитра Віталійовича — солдата
ХОЙНУ Василя Сергійовича — лейтенанта
ШЕВГОТУ Ігоря Львовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Павла Васильовича — старшого солдата
ШПАКОВСЬКОГО Дмитра Сергійовича — головного сержанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ГАЙДАМАШКО Тетяну Олександрівну — лейтенанта медичної служби
ЖУКОВА Віктора Вячеславовича — капітана
ІВАНЕНКА Олександра Володимировича — солдата
МАРЧЕНКА Євгенія Володимировича — молодшого лейтенанта медичної служби
ПАНАСЕНКА Сергія Івановича — старшого лейтенанта медичної служби
ФІНАГЕЄВА Андрія Яковича — молодшого лейтенанта медичної служби
ЦИМБАЛІСТОГО Олександра Анатолійовича — майора медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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