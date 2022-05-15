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Державними нагородами відзначені 212 воїнів. Посмертно – 45

15/05/2022 22:34

Ще 212 військовослужбовців ЗСУ відзначені державними нагородами відповідно до указу президента від 14 травня, який опублікований на сайті глави держави. 45 воїнів удостоєні орденів посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №334/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

БЕЛЯКОВА Юрія Володимировича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЖУКОВА Максима Миколайовича — підполковника

ЛАСІЙЧУКА Євгена Вікторовича — підполковника

САМОФАЛОВА Дмитра Олександровича — майора

ТКАЧЕНКА Олексія Юрійовича — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОЙЧЕНКА Валерія Володимировича — старшого лейтенанта

ВАСИЛЮКА Романа Вікторовича — підполковника

ВІТЮКА Артема Вадимовича — старшого лейтенанта

ГОЛОВАТОГО Володимира Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДЕСЯТНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ДУДКУ Олександра Петровича — старшого лейтенанта

МАРТИНЮКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта

МАЦЕНКА Миколу Валерійовича — старшого лейтенанта

МОРДАЧА Сергія Михайловича — старшого лейтенанта

МУНТЯНА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта

МУРАШКА Данила Геннадійовича — старшого лейтенанта

ПЕДАНА Олександра Павловича (посмертно) — майора

СОКОЛЮКА Максима Вікторовича — капітана

СОКУРА Володимира Вікторовича — капітана

СТЕПУРУ Тараса Івановича — підполковника

ЧАПАЛИКУ Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ЖОСА Віктора Івановича — капітана

ЛЕВИКА Віталія Володимировича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛІСОВА Андрія Олександровича — солдата

АРТЮШЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата

БАБАКА Владислава Миколайовича — сержанта

БАБЧИНСЬКОГО Миколу Семеновича (посмертно) — штаб-сержанта

БАРАНОВСЬКОГО Віталія Анатолійовича — солдата

БЕСЕДУ Дениса Васильовича — солдата

БЕСПЕЧНОГО Євгенія Олеговича — молодшого сержанта

БІКМУРЗІНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

БІЛОГО Вадима Миколайовича — старшого солдата

БІЛОНОГА Віталія Юрійовича — солдата

БОМБУ Василя Миколайовича — старшого сержанта

БОЧКАРЬОВА Олексія Германовича — майора

БУТА Сергія Олександровича — старшого солдата

БУХТЕЯРОВА В’ячеслава Вікторовича — старшого солдата

ВЕРБУ Романа Валерійовича — старшого солдата

ВІЧКАЄВА Антона Олександровича — молодшого сержанта

ВОЛОШАНОВСЬКОГО Віктора Миколайовича — старшого солдата

ГАБОКАНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ГАВРИЛЕНКА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта

ГАРНИША Віталія Вікторовича — головного сержанта

ГІЩИНСЬКОГО Володимира Володимировича — старшого сержанта

ГОРБУНА Сергія Вікторовича (посмертно) — сержанта

ГОРОДЕНСЬКОГО Романа Станіславовича — матроса

ГРИГОРОВА Річарда Здіславовича — старшого солдата

ГУЦУЛЯКА Василя Івановича (посмертно) — старшого солдата

ДАДАКА Юрія Романовича (посмертно) — солдата

ДАЦКІВА Михайла Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЕЙНЕКУ Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

ДЕЛЬЦОВА Леоніда Олександровича (посмертно) — солдата

ДЕНЮШИНА Олега Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЗИЗЮКА Олексія Івановича (посмертно) — старшого солдата

ДОВГУНА Володимира Михайловича — старшого солдата

ДОКУЧАЄВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ДОРОЖКА Віктора Валерійовича (посмертно) — солдата

ДРОБОТА Станіслава Михайловича — штаб-сержанта

ДУНЯ Віктора Вікторовича — солдата

ДЮЛЬГЕРА Дмитра Івановича (посмертно) — солдата

ЄЗЕРСЬКОГО Мирона Богдановича (посмертно) — солдата

ЄПІФАНОВА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата

ЖЕРНОВОГО Олексія Анатолійовича — старшого солдата

ЖУКОВСЬКОГО Сергія Петровича (посмертно) — сержанта

ЗАГОРНЯКА Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗАДИРАКУ Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата

ЗАЯРНОГО Антона Миколайовича — старшого солдата

ЗЕЛЕНЦОВА Станіслава Володимировича — солдата

ЗУБКОВИЧА Олега Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗУБЧЕНКА Андрія Івановича — старшого солдата

ІВАНЧАКА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата

ІВЧЕНКА Євгенія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ІЛЬКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

КАЛИНУ Сергія Володимировича — капітана

КАЛМАЦУЯ Дмитра Федоровича — солдата

КАТЕРИНЮКА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

КИРИЛЮКА Олексія Олексійовича — сержанта

КІХТЯКА Ігоря Ярославовича (посмертно) — солдата

КЛИМЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Олександра Миколайовича — майора

КОВІТУ Сергія Валентиновича (посмертно) — сержанта

КОЖУХОВА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

КОЗАЧЕНКА Андрія Євгеновича (посмертно) — старшого солдата

КОЗИРЯ Андрія Борисовича (посмертно) — солдата

КОЛАЧНИКА Дмитра Сильвесторовича (посмертно) — штаб-сержанта

КОЛТАКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

КОНОВАЛА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

КОНОНЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — майора

КОПІЙКУ Сергія Володимировича — старшого солдата

КОРБУ Андрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

КОРНІЄНКА Руслана Вікторовича — старшого сержанта

КОСТІВА Андрія Михайловича (посмертно) — сержанта

КРАВСА Михайла Андрійовича (посмертно) — солдата

КРАВЦОВУ Євгенію Євгеніївну — солдата

КРАВЧЕНКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата

КРАСНОВА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

КУПРІЄНКА Сергія Сергійовича — солдата

ЛАВРУКА Вадима Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ЛАУШКІНА Олега Олександровича — старшого солдата

ЛИСОГО Артура Юрійовича — солдата

ЛІТВІНОВА Олексія Олексійовича — солдата

ЛОМАКА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ЛУПЕШКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

МАЛИКА Костянтина Олександровича — солдата

МАМАЄВА Володимира Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

МАРКОВА Сергія Олексійовича — старшого солдата

МІХОНОВА Валентина Петровича — солдата

МІЩЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

НАЗАРЕНКА Дмитра Анатолійовича — солдата

НЕЗАПИСЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

НІКОЛАЙЧУКА Богдана Валерійовича — солдата

ОБЕРТІЯ Миколу Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта

ОЛІЙНИКА Андрія Ігоровича — сержанта

ПАШЕНКА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта

ПРИХОДЬКА Антона Володимировича — солдата

ПРОСКУРОВИЧА Євгена Дмитровича — підполковника

РІЗЧЕНКА Івана Олександровича — солдата

РУДЕНКА Владислава Володимировича — молодшого сержанта

РУДСЬКОГО Олександра Олександровича — сержанта

СИВОРОТКУ Олексія Олександровича (посмертно) — солдата

СИКАЛОВА Сергія Євгенійовича — сержанта

СІДЄЛЬНИКОВА Олексія Олександровича — старшого солдата

СКОРИЧА Анатолія Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта

СОБОЛЯ Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

СОКУРА Юрія Анатолійовича — старшого солдата

СОЛДАТОВА Сергія Євгенійовича — старшого солдата

СОЧАНА Владислава Андрійовича — солдата

СТЕПАСЮКА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

СТРОГЕЦЬКОГО Святослава Дмитровича — старшого солдата

СУКАЧА Миколу Михайловича — головного сержанта

ТЕСЛЮКА Анатолія Олександровича — старшого сержанта

ТИМЧАКА Владислава Андрійовича — старшого солдата

ТИМЧАКА Сергія Анатолійовича — солдата

УДОВІЧЕНКА Валерія Валерійовича — молодшого лейтенанта

УДОДА Андрія Івановича — солдата

ФАЛКУ Миколу Миколайовича — солдата

ЧАЛЕНКА Євгена Вікторовича — солдата

ШАПОШНИКА Анатолія Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта

ШВЕЦЯ Валерія Миколайовича — капітана

ШИПУЛІНА Вадима Віталійовича — молодшого сержанта

ШПАКА Єгора Євгенійовича — лейтенанта

ЯГНИЧА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БОНДАРЕНКА Антона Анатолійовича — старшого лейтенанта

КОЗАКА Олександра Миколайовича — полковника

ОНИЩУКА Олександра Сергійовича — полковника

ПЕТРОВСЬКОГО Олега Євгенійовича — полковника

ПЛЕСНОГО Віктора Миколайовича — генерал-майора

СТАРИНКА Ігоря Олександровича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАБАКА Сергія Васильовича — майора

БЕРШАДСЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата

ВОЙТЕНКА Сергія Михайловича — солдата

ГОРОБЦЯ Романа Сергійовича — головного сержанта

ГРИБАЧА Андрія Васильовича — старшого солдата

ГРИЦАЯ Василя Валерійовича — майора

ДАНИЛАЩУКА Віктора Васильовича — головного сержанта

ЖАРИКА Олександра Миколайовича — полковника

ЗАДОРОЖНЬОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата

ІБАТУЛІНА Віталія Петровича — сержанта

КАРАКУЛУ Геннадія Петровича — сержанта

КІФОРАКА Євгена Анатолійовича — старшого солдата

КОМІСАРА Андрія Петровича — старшого сержанта

ЛОМКОВА Артема Миколайовича — штаб-сержанта

МЕЛЬНИЧУКА Євгена Ігоровича — старшого солдата

МІЛЕРСОНА Богдана Миколайовича — молодшого сержанта

МІРОНЕНКА Віталія Віталійовича — старшого лейтенанта

МОРОЗА Олександра Юрійовича — сержанта

МОСКАЛЮКА Вадима Васильовича — сержанта

НЕНЧУКА Романа Мирославовича — солдата

ОЛІЙНИКА Віталія Дмитровича — солдата

ОСПІЩЕВА Олексія Олеговича — старшого лейтенанта

ПЛАТАНОГО Андрія Володимировича — солдата

РЕМЦА Валерія Володимировича — старшого солдата

САЗОНОВА Володимира Володимировича — полковника

СПАСЮКА Василя Володимировича — сержанта

СУХОНЯКА Івана Васильовича — старшого солдата

ТАРАТУНА Віталія Валентиновича — солдата

ТИМКІВА Миколу Володимировича — старшого солдата

ТІТАРЕНКА Володимира Валерійовича — солдата

ТРОЯНА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата

ТРУБІНА Сергія Георгійовича — солдата

ТРУХАНА Максима Володимировича — полковника

ФОМКІНА Артема Андрійовича — капітана

ХАРЧЕНКА Віталія Миколайовича — старшого солдата

ЦАПЕНКА Андрія Івановича — полковника

ШЕВЧЕНКА Руслана Вікторовича — підполковника

ЮРІЯ Леоніда Михайловича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АГАЄВА Раміза Ірізі огли — солдата

БОГАЧИКА Юрія Станіславовича — старшого солдата

ВИСОЦЬКОГО Дмитра Михайловича — старшого солдата

ВОЛОШИНА Миколу Івановича — підполковника

ГАВРИЛЮКА Валерія Васильовича — майора

ГОРОДИСЬКОГО Володимира Івановича — солдата

ГОРОДОВОГО Руслана Володимировича — старшого солдата

КАРПЦЯ Євгена Миколайовича — старшого солдата

КИСІЛЯ Сергія Івановича — старшого солдата

КІР’ЯНОВА Артура Руслановича — старшого солдата

КОВАЛЯ Олександра Володимировича — старшого солдата

КОРНІЯШИКА Василя Андрійовича — солдата

КОТЛЯРЧУКА Тараса Ігоровича — старшого солдата

ЛЕЛЬОТКА Артема Михайловича — майора

МАРТИНЮКА Андрія Володимировича — старшого солдата

МИГУЛА Ігоря Володимировича — солдата

МИХАЛЬЧУКА Віктора Анатолійовича — старшого солдата

МІЩЕНКА Олександра Володимировича — солдата

ПЕДАНА Ігоря Івановича — полковника

РУДОМСЬКОГО Юрія Васильовича — солдата

СЕЛІЩЕВА Євгена Олександровича — солдата

СИМОЧКА Михайла Михайловича — підполковника

УЗЛОВА Олега Володимировича — капітана

ФІЛІНА Віталія Андрійовича — підполковника

ЧЕРНЮШКА Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ЛОСЄВА Владислава Олександровича — старшого лейтенанта медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 травня 2022 року
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Редактор:

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