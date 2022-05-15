Державними нагородами відзначені 212 воїнів. Посмертно – 45

Ще 212 військовослужбовців ЗСУ відзначені державними нагородами відповідно до указу президента від 14 травня, який опублікований на сайті глави держави. 45 воїнів удостоєні орденів посмертно.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БЕЛЯКОВА Юрія Володимировича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЖУКОВА Максима Миколайовича — підполковника
ЛАСІЙЧУКА Євгена Вікторовича — підполковника
САМОФАЛОВА Дмитра Олександровича — майора
ТКАЧЕНКА Олексія Юрійовича — капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОЙЧЕНКА Валерія Володимировича — старшого лейтенанта
ВАСИЛЮКА Романа Вікторовича — підполковника
ВІТЮКА Артема Вадимовича — старшого лейтенанта
ГОЛОВАТОГО Володимира Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ДЕСЯТНЮКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ДУДКУ Олександра Петровича — старшого лейтенанта
МАРТИНЮКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
МАЦЕНКА Миколу Валерійовича — старшого лейтенанта
МОРДАЧА Сергія Михайловича — старшого лейтенанта
МУНТЯНА Руслана Миколайовича — старшого лейтенанта
МУРАШКА Данила Геннадійовича — старшого лейтенанта
ПЕДАНА Олександра Павловича (посмертно) — майора
СОКОЛЮКА Максима Вікторовича — капітана
СОКУРА Володимира Вікторовича — капітана
СТЕПУРУ Тараса Івановича — підполковника
ЧАПАЛИКУ Дмитра Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ЖОСА Віктора Івановича — капітана
ЛЕВИКА Віталія Володимировича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛІСОВА Андрія Олександровича — солдата
АРТЮШЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
БАБАКА Владислава Миколайовича — сержанта
БАБЧИНСЬКОГО Миколу Семеновича (посмертно) — штаб-сержанта
БАРАНОВСЬКОГО Віталія Анатолійовича — солдата
БЕСЕДУ Дениса Васильовича — солдата
БЕСПЕЧНОГО Євгенія Олеговича — молодшого сержанта
БІКМУРЗІНА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
БІЛОГО Вадима Миколайовича — старшого солдата
БІЛОНОГА Віталія Юрійовича — солдата
БОМБУ Василя Миколайовича — старшого сержанта
БОЧКАРЬОВА Олексія Германовича — майора
БУТА Сергія Олександровича — старшого солдата
БУХТЕЯРОВА В’ячеслава Вікторовича — старшого солдата
ВЕРБУ Романа Валерійовича — старшого солдата
ВІЧКАЄВА Антона Олександровича — молодшого сержанта
ВОЛОШАНОВСЬКОГО Віктора Миколайовича — старшого солдата
ГАБОКАНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
ГАВРИЛЕНКА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта
ГАРНИША Віталія Вікторовича — головного сержанта
ГІЩИНСЬКОГО Володимира Володимировича — старшого сержанта
ГОРБУНА Сергія Вікторовича (посмертно) — сержанта
ГОРОДЕНСЬКОГО Романа Станіславовича — матроса
ГРИГОРОВА Річарда Здіславовича — старшого солдата
ГУЦУЛЯКА Василя Івановича (посмертно) — старшого солдата
ДАДАКА Юрія Романовича (посмертно) — солдата
ДАЦКІВА Михайла Ярославовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДЕЙНЕКУ Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
ДЕЛЬЦОВА Леоніда Олександровича (посмертно) — солдата
ДЕНЮШИНА Олега Олександровича (посмертно) — молодшого сержанта
ДЗИЗЮКА Олексія Івановича (посмертно) — старшого солдата
ДОВГУНА Володимира Михайловича — старшого солдата
ДОКУЧАЄВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ДОРОЖКА Віктора Валерійовича (посмертно) — солдата
ДРОБОТА Станіслава Михайловича — штаб-сержанта
ДУНЯ Віктора Вікторовича — солдата
ДЮЛЬГЕРА Дмитра Івановича (посмертно) — солдата
ЄЗЕРСЬКОГО Мирона Богдановича (посмертно) — солдата
ЄПІФАНОВА Дмитра Ігоровича (посмертно) — солдата
ЖЕРНОВОГО Олексія Анатолійовича — старшого солдата
ЖУКОВСЬКОГО Сергія Петровича (посмертно) — сержанта
ЗАГОРНЯКА Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЗАДИРАКУ Владислава Анатолійовича (посмертно) — солдата
ЗАЯРНОГО Антона Миколайовича — старшого солдата
ЗЕЛЕНЦОВА Станіслава Володимировича — солдата
ЗУБКОВИЧА Олега Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЗУБЧЕНКА Андрія Івановича — старшого солдата
ІВАНЧАКА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата
ІВЧЕНКА Євгенія Олексійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ІЛЬКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
КАЛИНУ Сергія Володимировича — капітана
КАЛМАЦУЯ Дмитра Федоровича — солдата
КАТЕРИНЮКА Олександра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
КИРИЛЮКА Олексія Олексійовича — сержанта
КІХТЯКА Ігоря Ярославовича (посмертно) — солдата
КЛИМЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Олександра Миколайовича — майора
КОВІТУ Сергія Валентиновича (посмертно) — сержанта
КОЖУХОВА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
КОЗАЧЕНКА Андрія Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
КОЗИРЯ Андрія Борисовича (посмертно) — солдата
КОЛАЧНИКА Дмитра Сильвесторовича (посмертно) — штаб-сержанта
КОЛТАКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
КОНОВАЛА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
КОНОНЕНКА Олександра Володимировича (посмертно) — майора
КОПІЙКУ Сергія Володимировича — старшого солдата
КОРБУ Андрія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
КОРНІЄНКА Руслана Вікторовича — старшого сержанта
КОСТІВА Андрія Михайловича (посмертно) — сержанта
КРАВСА Михайла Андрійовича (посмертно) — солдата
КРАВЦОВУ Євгенію Євгеніївну — солдата
КРАВЧЕНКА Віталія Вікторовича (посмертно) — солдата
КРАСНОВА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
КУПРІЄНКА Сергія Сергійовича — солдата
ЛАВРУКА Вадима Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ЛАУШКІНА Олега Олександровича — старшого солдата
ЛИСОГО Артура Юрійовича — солдата
ЛІТВІНОВА Олексія Олексійовича — солдата
ЛОМАКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ЛУПЕШКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
МАЛИКА Костянтина Олександровича — солдата
МАМАЄВА Володимира Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
МАРКОВА Сергія Олексійовича — старшого солдата
МІХОНОВА Валентина Петровича — солдата
МІЩЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
НАЗАРЕНКА Дмитра Анатолійовича — солдата
НЕЗАПИСЕНКА Віталія Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
НІКОЛАЙЧУКА Богдана Валерійовича — солдата
ОБЕРТІЯ Миколу Григоровича (посмертно) — штаб-сержанта
ОЛІЙНИКА Андрія Ігоровича — сержанта
ПАШЕНКА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта
ПРИХОДЬКА Антона Володимировича — солдата
ПРОСКУРОВИЧА Євгена Дмитровича — підполковника
РІЗЧЕНКА Івана Олександровича — солдата
РУДЕНКА Владислава Володимировича — молодшого сержанта
РУДСЬКОГО Олександра Олександровича — сержанта
СИВОРОТКУ Олексія Олександровича (посмертно) — солдата
СИКАЛОВА Сергія Євгенійовича — сержанта
СІДЄЛЬНИКОВА Олексія Олександровича — старшого солдата
СКОРИЧА Анатолія Станіславовича (посмертно) — молодшого сержанта
СОБОЛЯ Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
СОКУРА Юрія Анатолійовича — старшого солдата
СОЛДАТОВА Сергія Євгенійовича — старшого солдата
СОЧАНА Владислава Андрійовича — солдата
СТЕПАСЮКА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
СТРОГЕЦЬКОГО Святослава Дмитровича — старшого солдата
СУКАЧА Миколу Михайловича — головного сержанта
ТЕСЛЮКА Анатолія Олександровича — старшого сержанта
ТИМЧАКА Владислава Андрійовича — старшого солдата
ТИМЧАКА Сергія Анатолійовича — солдата
УДОВІЧЕНКА Валерія Валерійовича — молодшого лейтенанта
УДОДА Андрія Івановича — солдата
ФАЛКУ Миколу Миколайовича — солдата
ЧАЛЕНКА Євгена Вікторовича — солдата
ШАПОШНИКА Анатолія Валерійовича (посмертно) — старшого сержанта
ШВЕЦЯ Валерія Миколайовича — капітана
ШИПУЛІНА Вадима Віталійовича — молодшого сержанта
ШПАКА Єгора Євгенійовича — лейтенанта
ЯГНИЧА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БОНДАРЕНКА Антона Анатолійовича — старшого лейтенанта
КОЗАКА Олександра Миколайовича — полковника
ОНИЩУКА Олександра Сергійовича — полковника
ПЕТРОВСЬКОГО Олега Євгенійовича — полковника
ПЛЕСНОГО Віктора Миколайовича — генерал-майора
СТАРИНКА Ігоря Олександровича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАБАКА Сергія Васильовича — майора
БЕРШАДСЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата
ВОЙТЕНКА Сергія Михайловича — солдата
ГОРОБЦЯ Романа Сергійовича — головного сержанта
ГРИБАЧА Андрія Васильовича — старшого солдата
ГРИЦАЯ Василя Валерійовича — майора
ДАНИЛАЩУКА Віктора Васильовича — головного сержанта
ЖАРИКА Олександра Миколайовича — полковника
ЗАДОРОЖНЬОГО Олександра Сергійовича — старшого солдата
ІБАТУЛІНА Віталія Петровича — сержанта
КАРАКУЛУ Геннадія Петровича — сержанта
КІФОРАКА Євгена Анатолійовича — старшого солдата
КОМІСАРА Андрія Петровича — старшого сержанта
ЛОМКОВА Артема Миколайовича — штаб-сержанта
МЕЛЬНИЧУКА Євгена Ігоровича — старшого солдата
МІЛЕРСОНА Богдана Миколайовича — молодшого сержанта
МІРОНЕНКА Віталія Віталійовича — старшого лейтенанта
МОРОЗА Олександра Юрійовича — сержанта
МОСКАЛЮКА Вадима Васильовича — сержанта
НЕНЧУКА Романа Мирославовича — солдата
ОЛІЙНИКА Віталія Дмитровича — солдата
ОСПІЩЕВА Олексія Олеговича — старшого лейтенанта
ПЛАТАНОГО Андрія Володимировича — солдата
РЕМЦА Валерія Володимировича — старшого солдата
САЗОНОВА Володимира Володимировича — полковника
СПАСЮКА Василя Володимировича — сержанта
СУХОНЯКА Івана Васильовича — старшого солдата
ТАРАТУНА Віталія Валентиновича — солдата
ТИМКІВА Миколу Володимировича — старшого солдата
ТІТАРЕНКА Володимира Валерійовича — солдата
ТРОЯНА Ігоря Євгенійовича — старшого солдата
ТРУБІНА Сергія Георгійовича — солдата
ТРУХАНА Максима Володимировича — полковника
ФОМКІНА Артема Андрійовича — капітана
ХАРЧЕНКА Віталія Миколайовича — старшого солдата
ЦАПЕНКА Андрія Івановича — полковника
ШЕВЧЕНКА Руслана Вікторовича — підполковника
ЮРІЯ Леоніда Михайловича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АГАЄВА Раміза Ірізі огли — солдата
БОГАЧИКА Юрія Станіславовича — старшого солдата
ВИСОЦЬКОГО Дмитра Михайловича — старшого солдата
ВОЛОШИНА Миколу Івановича — підполковника
ГАВРИЛЮКА Валерія Васильовича — майора
ГОРОДИСЬКОГО Володимира Івановича — солдата
ГОРОДОВОГО Руслана Володимировича — старшого солдата
КАРПЦЯ Євгена Миколайовича — старшого солдата
КИСІЛЯ Сергія Івановича — старшого солдата
КІР’ЯНОВА Артура Руслановича — старшого солдата
КОВАЛЯ Олександра Володимировича — старшого солдата
КОРНІЯШИКА Василя Андрійовича — солдата
КОТЛЯРЧУКА Тараса Ігоровича — старшого солдата
ЛЕЛЬОТКА Артема Михайловича — майора
МАРТИНЮКА Андрія Володимировича — старшого солдата
МИГУЛА Ігоря Володимировича — солдата
МИХАЛЬЧУКА Віктора Анатолійовича — старшого солдата
МІЩЕНКА Олександра Володимировича — солдата
ПЕДАНА Ігоря Івановича — полковника
РУДОМСЬКОГО Юрія Васильовича — солдата
СЕЛІЩЕВА Євгена Олександровича — солдата
СИМОЧКА Михайла Михайловича — підполковника
УЗЛОВА Олега Володимировича — капітана
ФІЛІНА Віталія Андрійовича — підполковника
ЧЕРНЮШКА Ігоря Анатолійовича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ЛОСЄВА Владислава Олександровича — старшого лейтенанта медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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