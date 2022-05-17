Від російської ракетної атаки по Десні на Чернігівщині загинуло 8 людей

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів на селище Десна у Чернігівській області загинули вісім осіб, ще 11 – поранені.
Про це вдень у вівторок, 17 травня, повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
“Станом на 11:00 в результаті ракетного обстрілу 8 людей загинуло, 11 травмовано”, – йдеться в повідомленні.
На місці продовжують працювати медики та рятувальники.
Як відомо, в селищі Десна Чернігівського району базується 169-й навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Сухопутних військ Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для СВ ЗСУ.
Читайте також:
На Чернігівщині починають відновлення критичної інфраструктури, – ОВА
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!