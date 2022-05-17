Від російської ракетної атаки по Десні на Чернігівщині загинуло 8 людей

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Внаслідок ракетної атаки російських окупантів на селище Десна у Чернігівській області загинули вісім осіб, ще 11 – поранені.

Про це вдень у вівторок, 17 травня, повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

“Станом на 11:00 в результаті ракетного обстрілу 8 людей загинуло, 11 травмовано”, – йдеться в повідомленні.

На місці продовжують працювати медики та рятувальники.

Як відомо, в селищі Десна Чернігівського району базується 169-й навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Сухопутних військ Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для СВ ЗСУ.

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