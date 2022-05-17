У Соледарі на Донеччині прогримів потужний вибух, над містом – стовп диму. ВІДЕО

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У Соледарі Донецької області прогримів потужний вибух. За попередніми даними, палає завод “Кнауф”, де виготовляють будівельні матеріали.

Про це вдень у вівторок, 17 травня, інформує група “Оперативний ЗСУ”.

“Місцеві ЗМІ повідомляють, що горить завод Knauf. Над містом піднімається стовп диму”, – йдеться в повідомленні.

Група “Кнауф” – відомий світовий виробник гіпсу, будівельних матеріалів для внутрішнього та зовнішнього оздоблення, ізоляційних виробів.

Вона одним із найбільших німецьких інвесторів у будівельній галузі України.

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