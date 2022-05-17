Воїни 45 оабр показали ефектне знищення ворожого складу боєприпасів. ВІДЕО

Військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади на одному з напрямків фронту знищили ворожий склад боєприпасів.
Про це у понеділок, 16 травня, повідомила пресслужба 45-ї оабр.
“Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під’їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено”, – йдеться у повідомленні.
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