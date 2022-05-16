Воїни 30 омбр допомогли створити із росіян гурт “двохсоті на розбитій техніці”. ВІДЕО

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на одному з напрямків фронту знищили щонайменше чотири бойові машини піхоти російських окупантів, які ті замаскували в кущах.
Про це ввечері неділю, 15 травня, повідомила пресслужба 30-ї омбр.
“Подейкують, що росіяни влаштували істерику в мережі через перемогу України на “Євробаченні”.
Ми знаємо, що вони не брали участь у пісенному конкурсі не лише тому, що Росію відсторонили від участі та позбавили права голосу, а й тому що вони не мають гідних артистів для представлення країни.
Ми вирішили допомогти їм у створенні гурту “200 на розбитій техніці” та навіть зняли для них яскравий кліп “Палай, русня”.
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