Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини на трьох напрямках, триває бій зі спробою прориву

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Російські війська обстрілюють із території держави-агресора прикордонні населені пункти у Шосткинському та Конотопському районах Сумщини. Триває бій зі спробою прориву російських підрозділів через кордон.

Про обстріли повідомила пресслужба Оперативного командування “Північ” у вівторок, 17 травня.

“Близько 8:45 було п’ять влучань в районі Есмані (Шосткинський район). Також о 10:10 зафіксували шість вибухів в районі села Сопич (Есманська громада). Крім цього, з 9:30 до 10:00 були 70 вибухів в напрямку села Бояро-Лежачі (Новослобідська громада, Конотопський район)”, – йдеться в повідомленні.

За даними ОК “Північ”, втрат серед особового складу і техніки Збройних сил України немає.

Надалі стало відомо, що на півночі Шосткинського району триває бій із росіянами, чиниться спроба прориву державного кордону в районі Середина-Буди.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький станом на 14:00.

“Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами”, – додав він.

Нагадаємо, 16 травня вже була спроба прориву російських ДРГ в районі Глухова на Сумщині, в бою з противником загинув прикордонник Олександр Поповченко.

Контекст

Російські війська були вибиті з території Сумської області в перших числах квітня. Надалі вони обстрілювали Сумщину та Сіверщину через кордон мінометами, гранатометами, завдавали ракетних та авіаударів.

Із 16 травня почалися спроби прориву через кордон.

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