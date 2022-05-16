На Сумщині в бою з російською ДРГ загинув прикордонник Олександр Поповченко

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У Сумській області в бою з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка намагалася прорвати кордон, загинув прикордонник ДПС України.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомила пресслужба Глухівської міської ради.

“Сьогодні, 16 травня, у бою з диверсійно-розвідувальною групою росіян загинув прикордонник Олександр Володимирович Поповченко” – йдеться в повідомленні.

Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Мав 10-річний досвід служби у ДПСУ. Минулого року звільнявся після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення Росії прийняв рішення продовжити службу.

Військовому було 44 роки, у нього залишились дружина і двоє дітей.

Глухівчанин Поповченко разом із побратимами вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога вранці 16 травня та отримав смертельне поранення. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

Нагадаємо, російські війська були вибиті з території Сумської області в перших числах квітня. Надалі вони обстрілювали Сумщину та Сіверщину через кордон мінометами, гранатометами, завдавали ракетних та авіаударів.

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