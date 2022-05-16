Росіяни спробували прорватися через кордон на Сумщину: воїни ДПСУ відбили атаку

Державний кордон України. Ілюстративне фото

Російські військові намагалися здійснити прорив через кордон у Шосткинському районі на Сумщині, під прикриттям вогневого ураження намагалися зайти ДРГ.

Про це вранці в понеділок, 16 травня, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сьогодні близько 7-ї ранку була спроба прориву державного кордону на території Сумщини! Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальна групи.

Прикордонники дали бій росіянам, ті відступити за лінію державного кордону”, – йдеться в повідомленні голови ОВА.

Нагадаємо, російські війська були вибиті з території Сумської області в перших числах квітня. Надалі вони обстрілювали Сумщину та Сіверщину через кордон мінометами, гранатометами, завдавали ракетних та авіаударів.

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