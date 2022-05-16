“Бо нема чого по сіяному”: бійці 59 омпбр спалили в полі колону ворожої техніки. ВІДЕО

Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на одному з напрямків фронту знищили колону ворожої техніки.

Про це в неділю, 15 травня, поінформувала пресслужба 59 омпбр.

“Знову рашистська техніка не доїхала до місця призначення. Знову вони загадили наші родючі поля своїм металобрухтом.

Ну ніяк не можуть знайти дорогу додому. Тож наші вказують їм єдино правильний напрямок – слідом за кораблем. Бо нема чого по сіяному…”, – йдеться в повідомленні.

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