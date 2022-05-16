“Як у фільмі жахів”: війна в Україні стала пеклом для росіян, – перехоплення СБУ

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Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських окупантів, які свідчать: єдине, про що ті мріють – вижити, звільнитися з армії і більше ніколи не повертатися в Україну.

Про це в понеділок, 16 травня, інформує пресцентр СБУ.

За словами одного із загарбників, який воює на Луганському напрямку, у них вже згоріли всі машини, а особового складу залишилося пів батальйону.

Тож тепер у їхній Алтайський край возитимуть багато “двохсотих”.

“У нас взагалі ж*па… У нас дуже багато 200-х, 300-х, командира мого вбило. Я сам ледь вибрався звідти, “атвечаю”. Я, коротше, все… я просто приїду в Алєйськ, я служити не буду, все. Я чесно, я звільнятися буду, ну його нафіг. Після такого, що я побачив, ні…” – говорить окупант і додає, що Збройні сили України б’ють росіян так, що це “просто справжнє пекло, як у фільмі жахів”.

“Що ж, рашисти, ласкаво просимо до пекла! Ви самі обрали собі таку долю!”, – прокоментували в СБУ.

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