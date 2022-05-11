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СБУ перехопила розмову, де росіянка закликає окупанта вбивати українських дітей і каже, що сама би катувала їх

11/05/2022 13:20

Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського військового з дружиною. Вона живе у прикордонному з Україною місті під Харковом, куди насильно евакуюють наших громадян окупанти.

Запис розмови оприлюднила пресслужба СБ у середу, 11 травня.

Жінка розповідає, що її обурило те, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування “Дня победы”. Тому вона пропонує покарати їх катуваннями.

“Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было”, – говорить дружина військового.

Навіть самого окупанта шокували ці слова.

Він відповів ій лише: “Юля, ну це ж діти”…

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