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Росіяни вбили матір на очах у дітей, тому що вона “тоже враг”, – перехоплення СБУ

07/05/2022 19:47

Російські окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей, а росіянки виправдовують ці злочини.

Про це йдеться в новому шокуючому перехопленні розмови військового ЗС РФ із дружиною, яке оприлюднив пресцентр СБУ 7 травня.

“Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…” – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина схвалює вбивство: “Конечно, она считается… тоже враг”.

“Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці. При цьому дивуються, що «местное население озлоблено». Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!” – комантують в СБУ.

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