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“Вони не люди”. ГУР оприлюднило шокуючу розмову російського солдата з матір’ю про катування полонених українців

04/05/2022 00:46

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило шокуюче перехоплення розмови російського солдата з матір’ю. Окупант детально описує тортури і знущання, яким він піддає українських полонених військових і цивільних.

Аудіозапис із розшифровкою викладений на ФБ-сторінці ГУР МОУ ввечері у вівторок, 3 травня.

Нелюд-оповідач – Костянтин Соловйов, кулеметник зі складу 11-го армійського корпусу ЗС РФ, який наразі перебуває на території Харківської області. Він розповідає своїй матері Тетяні Соловйовій (Головашкіній), яка перебуває в місті Совєтськ Калінінградської області РФ, як йому подобається катувати полонених українців. Мати відповідає синові, що на його місці теж “кайфувала б”.

У своїй розмові окупант розкриває подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Зокрема, на тілі чоловіка можна зробити 21 “розочку”, розрізавши всі пальці й статевий член.

Також Соловйов розповідає, як ламав полоненим кістки, як українців забивають гумовими кийками до смерті, зрізають живцем шкіру з м’ясом, засувають у задній прохід колючий дріт і потім висмикують.

Він зізнається, що жертвами катів стають і мирні жителі. Так, мордували літнього чоловіка, який фіксував позиції ЗС Росії.

Соловйов згадує героїчну поведінку українця, який навіть тортурами не скорявся перед загарбниками.

Зі слів нелюда, його перестала мучити совість, коли рахунок замордованих пішов за 20 людей.

Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що “українці не люди” і що вона сама б “кайфонула” в подібній ситуації, мордуючи їх.

У ГУР ОМУ назвали це перехоплення “черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях”.

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Україна

“Вони не люди”. ГУР оприлюднило шокуючу розмову російського солдата з матір’ю про катування полонених українців

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило шокуюче перехоплення розмови російського солдата з матір’ю. Окупант детально описує тортури і знущання, яким він піддає українських полонених військових і цивільних. Аудіозапис із...

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