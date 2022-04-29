Home / Війна / У Харківській області росіяни катували і застрелили військового медика

У Харківській області росіяни катували і застрелили військового медика

29/04/2022 18:57

У селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області російські окупанти катували місцевого жителя, який брав участь в стримуванні російської агресії як медик, а потім застрелили його.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у п’ятницю, 29 квітня.

“У с. Гусарівка знайдено тіло 27-річного чоловіка, який, як медичний працівник, брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни. Його тіло має численні садна, прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма та куля в грудях, що стала причиною смерті”, – написав поліцейський на ФБ.

Окрім того, на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою знайдено автомобіль, який було розстріляно окупантами. В автомобілі були тіла родини: тато, мама та їх трирічний син.

Читайте також:
Прокуратура ідентифікувала 10 росіян, які катували людей у Бучі

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Перше після початку війни судно з українським зерном виходить із Чорного моря

У румунському порту Констанца комерційне судно Unity N вперше після початку війни з РФ завантажилося українською кукурудзою та попрямувало на вихід із Чорного моря. Про рейс суховантажу у п’ятницю,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse