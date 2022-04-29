У Харківській області росіяни катували і застрелили військового медика

У селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області російські окупанти катували місцевого жителя, який брав участь в стримуванні російської агресії як медик, а потім застрелили його.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у п’ятницю, 29 квітня.
“У с. Гусарівка знайдено тіло 27-річного чоловіка, який, як медичний працівник, брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни. Його тіло має численні садна, прострілені коліна та стопа, черепно-мозкова травма та куля в грудях, що стала причиною смерті”, – написав поліцейський на ФБ.
Окрім того, на дорозі між Гусарівкою та Шевелівкою знайдено автомобіль, який було розстріляно окупантами. В автомобілі були тіла родини: тато, мама та їх трирічний син.
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