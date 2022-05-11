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Колаборанти хочуть просити Путіна включити Херсонщину до складу Росії

11/05/2022 13:33

Призначена окупантами так звана влада Херсонської військово-цивільної адміністрації заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.

Про це у середу, 11 травня, пише російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на колаборанта Кирила Стремоусова.

“Місто Херсон – це Росія, жодних ХНР (Херсонської народної республіки – ред.) на території Херсонської області створюватись не буде, референдумів не буде. Це буде один єдиний указ на підставі звернення керівництва Херсонської області до президента Російської Федерації, та буде прохання включити область до складу повноцінного регіону РФ”, – сказав він.

Повідомляється також, що російські окупанти під час нападу змогли “повністю відрізати Україну від Азовського моря”, а також з’єднати території Херсонської та Запорізької областей із псевдореспублікою “ДНР”.

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