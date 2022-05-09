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У Херсоні окупанти хочуть розмістити у покинутих квартирах своїх військових, – ГУР

09/05/2022 13:28

Окупанти в Херсоні хочуть розмістити у покинутих квартирах своїх військових. Вони вже шукають списки покинутих квартир, де планують розміщувати своїх військових.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 9 травня.

“В окупованому Херсоні рашисти намагаються навести “російський порядок”, спрямований на підтримання окупаційного режиму. Від голів ОСББ мікрорайонів “Таврійський” та “Житлоселище” вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб”, – йдеться у повідомленні.

Також збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів.

Жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде. “А отже, потрібно прийняти дану реальність і працювати під керівництвом “нової влади””, – зазначили у ГУР.

Повідомляється також, що нещодавно в Херсон прибув так званий “голова ДНР” Денис Пушилін.

Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня, а також розв’язання питання “зміни статусу” Херсону.

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