У Херсоні окупанти хочуть розмістити у покинутих квартирах своїх військових, – ГУР

Окупанти в Херсоні хочуть розмістити у покинутих квартирах своїх військових. Вони вже шукають списки покинутих квартир, де планують розміщувати своїх військових.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 9 травня.
“В окупованому Херсоні рашисти намагаються навести “російський порядок”, спрямований на підтримання окупаційного режиму. Від голів ОСББ мікрорайонів “Таврійський” та “Житлоселище” вимагаються списки порожніх квартир. В них планується розміщення російських військовослужбовців та співробітників спецслужб”, – йдеться у повідомленні.
Також збільшується кількість блокпостів та пересувних патрулів.
Жителів переконують, що просування з боку ЗС України в напрямку Херсону не буде. “А отже, потрібно прийняти дану реальність і працювати під керівництвом “нової влади””, – зазначили у ГУР.
Повідомляється також, що нещодавно в Херсон прибув так званий “голова ДНР” Денис Пушилін.
Очікується, що його прибуття пов’язане з організацією антиукраїнських провокацій до 9 травня, а також розв’язання питання “зміни статусу” Херсону.
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