Державними нагородами відзначені 397 воїнів. Посмертно – 51

Венедіктова назвала терміни екстрадиції Шарія в Україну

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оцінила ймовірність притягнення блогера Анатолія Шарія до кримінальної відповідальності в Україні. Про це вона сказала в середу, 11 травня, в ефірі всеукраїнського марафону “UAразом”. За...