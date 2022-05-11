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Державними нагородами відзначені 397 воїнів. Посмертно – 51

11/05/2022 21:14

Президент Володимир Зеленський 11 травня підписав чергові укази про відзначення військовослужбовців Збройних сил України державними нагородами за відбиття російської навали.

Указом №329/2022 нагороджені 215 воїнів (34 – посмертно), указом №328/2022 – 182 воїнів (17 – посмертно).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №328/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта

ШЕРЕМЕТА Романа Олександровича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГУБУ Романа Володимировича — полковника

ДЕНИСЮКА Олександра Васильовича — майора

ЄГОРОВА Іллю Володимировича — полковника

КАЗНАЧЕЄВА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта

КИРИЧЕНКА Олега Миколайовича — лейтенанта

КІСІЛЬОВА Сергія Станіславовича — генерал-майора

КОРЖОВА Ісуса-Назара Андрійовича — лейтенанта

КУНИЧКУ Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта

КУЧЕРУКА Дмитра Васильовича — майора

МАЙДЮКА Сергія Валентиновича — майора

МАРИНИЧА Михайла Петровича — старшого солдата

МАРЧЕНКА Руслана Сергійовича — молодшого сержанта

МЕЛЬНИКА Вадима Володимировича — майора

ОСТРОВСЬКОГО Богдана Богдановича — старшого лейтенанта

ПОЛЯНЧИЧА Василя Петровича — старшого лейтенанта

ПУЛІНЦЯ Дмитра Леонідовича — капітана

РОМАНЕНКА Миколу Сергійовича — старшого лейтенанта

САЛТИЦЬКОГО Олександра Октавійовича — полковника

САЯПІНА Олександра Євгеновича — підполковника

СВИРИДЕНКА Семена Михайловича — капітана

ХИЖНЯКА Віталія Петровича — полковника

ШАТАЛОВА Сергія Сергійовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГУТНІКА Олексія Геннадійовича — матроса

КОРЖАНА Станіслава Юрійовича — молодшого сержанта

КУСТОВА Артема Михайловича — старшого сержанта

ОВЧАРА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта

ОПАНАСЮКА Євгена Володимировича — старшого лейтенанта

ПАРИГІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ФЕДІШИНА Дмитра Дмитровича — молодшого сержанта

ЧОРНІЯ Романа Ярославовича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВДЄЄВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата

АЛЄКСЄЄВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

АСАЧЕВА Віталія Ярославовича — старшого сержанта

АСЛАНЯНА Армена Альбертовича — майора

АФОНІНА Артема Романовича — старшого солдата

БЕРЕЖНОГО Віталія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

БІЛЕЦЬКОГО Ігоря Васильовича — старшину

БІЛОУСОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата

БОНДАРЕНКА Олександра Олександровича — матроса

БОНДАРЯ Андрія Михайловича — старшого солдата

ВАВРИЩУКА Владислава Вадимовича — старшого лейтенанта

ВАСИЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ВОЛКОВА Сергія Олександровича — солдата

ГЕРАСИМЕНКА Валерія Миколайовича — старшого солдата

ГРАБАРЧУКА Олега Сергійовича — солдата

ДЕМЧЕНКА Валерія Вадимовича — молодшого сержанта

ДРУЖИЦЬКОГО Ростислава Олександровича — лейтенанта медичної служби

ДРУСІНОВА Олександра Олександровича — старшину 2 статті

ЗАБОРІНА Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ЗАКРЕВСЬКОГО Антона Валерійовича (посмертно) — солдата

ІВАНОВА Сергія Андрійовича — старшого матроса

ІВАЩУКА Володимира Михайловича — солдата

КАЛАНДІЯ Валерьяна Леонтійовича — головного сержанта

КАЩАВЦЕВА Віталія Валерійовича — солдата

КИРИЛЕНКА Юрія Юрійовича — старшого солдата

КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса

КЛЄВЦЯ Віталія Анатолійовича — старшого матроса

КЛУШИНА Дмитра Володимировича — старшого солдата

КОЖУШКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КОЗАКУЛА Юрія Борисовича (посмертно) — сержанта

КОЗЕРЕНКА Тараса Миколайовича — штаб-сержанта

КОРІНЕЦЬКОГО Андрія Дмитровича — солдата

КРАВЧЕНКА Віктора Володимировича — матроса

КУЗЬМЯКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата

ЛАМЗУ Олексія Анатолійовича — солдата

ЛАХНА Сергія Олексійовича — старшого солдата

ЛІПАТОВА Олександра Валерійовича — солдата

МИХАСЕНКА Микиту Сергійовича — матроса

МІЛЮКОВА Дениса Олександровича — солдата

МІШНЬОВА Дениса Валерійовича — старшого солдата

МОГИЛЬНОГО Владислава Володимировича — сержанта

МОРГУНА Ігоря Валерійовича (посмертно) — сержанта

МУКОМЕЛУ Романа Ігоровича (посмертно) — сержанта

НАПАСНОГО Романа Юрійовича — головного сержанта

НЕВАРА Сергія Федоровича (посмертно) — старшого солдата

НЕСТЕРЕНКА Віктора Олександровича — солдата

НІКОЛАЄНКА Андрія Борисовича — молодшого сержанта

НОЖОВА Максима Геннадійовича — матроса

ПАВЛОВИЧА Ярослава Михайловича (посмертно) — солдата

ПАНДАЗІ Юрія Вікторовича — молодшого сержанта

ПАНЧЕНКА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта

ПАСТИРЯ Романа Івановича — старшого солдата

ПАШНЕНКА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Василя Миколайовича — солдата

ПІНЧУКА Руслана Григоровича (посмертно) — солдата

ПОГРЕБНЯКА Михайла Юрійовича — сержанта

ПОДОБНОГО Федора Максимовича — матроса

ПОЛУПАНА Миколу Миколайовича — солдата

ПРИСТАВСЬКОГО Олексія Ростиславовича — молодшого сержанта

ПРИХОДУ Андрія Миколайовича — молодшого сержанта

ПРОКОПЧУКА Сергія Івановича (посмертно) — старшого сержанта

РУДНЄВА Артема Олександровича — солдата

САДОВСЬКОГО Дениса Володимировича (посмертно) — старшого солдата

САМОФАЛА Сергія Андрійовича — капітана

СЕРБІНА Андрія Миколайовича — капітана

СЕРГЕЄВА Дмитра Івановича (посмертно) — молодшого лейтенанта

СЕРДЮКА Ярослава Миколайовича — старшого солдата

СИВУЛЬКА Романа Володимировича — старшого сержанта

СИДОРЕНКА Андрія Анатолійовича — сержанта

СІРОША Дениса Олександровича — старшого солдата

СОЛОГУБА Віктора Васильовича — старшого солдата

СОЛОМОНА Вячеслава Сергійовича — старшого солдата

СОХАНЯ Артема Юрійовича — старшого лейтенанта

СПАСЬОНОВА Михайла Юрійовича — старшого лейтенанта

СТЕПАНЧЕНКА Андрія Михайловича — солдата

СТЕПУКА Андрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

СТОЛЯРА Тараса Олександровича — молодшого лейтенанта

СУХОВЕЦЬКОГО Олексія Ігоровича — солдата

ТИМОШЕНКА Юрія Євгеновича — молодшого сержанта

ТРОФІМЕНКА Олександра Валентиновича — солдата

ФАЙЗУЛЛІНА Леоніда Габдульноровича — головного корабельного старшину

ФАЛАЛЄЄВА Дениса Івановича — молодшого сержанта

ХАНАСА Івана Васильовича — старшого лейтенанта

ХВАСТЬОНКА Валентина Валентиновича — солдата

ЦЕХМЕЙСТРУКА Костянтина Дмитровича — капітана 3 рангу

ЦИКМАНА Андрія Олександровича — сержанта

ЧОРНОГО Сергія Олександровича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

АРОВИЧА Йосипа Миколайовича — старшого лейтенанта

КОРНІЄНКА Андрія Ігоровича — головного сержанта

МАЛИША Івана Олександровича — майора

МАРИНЯКА Віталія Миколайовича — капітана

МЕЛЬНИКА Антона Леонідовича — підполковника

ТІЩЕНКА Володимира Сергійовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АЛЕКСЄЄВА Данила Петровича — солдата

АНІСОВА Антона Олександровича — старшого матроса

БАЙЦУРАКА Андрія Ігоровича — старшого сержанта

БОГАТИРЯ Сергія Миколайовича — майора

БРЕЗІЦЬКОГО Анатолія Станіславовича — молодшого сержанта

ВИХОВАНЦЯ Ярослава Івановича — сержанта

ГАЛЯСА Юрія Петровича — солдата

ГИНДУ Ігоря Степановича — капітана

ДЗЮБУ Сергія Петровича — сержанта

ДУБОВИЧА Віктора Сергійовича — солдата

ІВАНОВА Богдана Вячеславовича — старшого лейтенанта

КАРПОВА Олександра Васильовича — солдата

КОВАЛЕВСЬКОГО Олексія Андрійовича — солдата

КОВТУНА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта

КОЛИНЮКА Андрія Миколайовича — капітана

КОРЛЮКА Валерія Олександровича — солдата

КОТЕЛЕВИЧ Лілію Олександрівну — молодшого лейтенанта

КРАВЧЕНКА Юрія Михайловича — майора

КУЛІШЕНКА Романа Юрійовича — сержанта

КУЛЯВЦЯ Віталія Івановича — солдата

ЛИТВИНА Андрія Романовича — підполковника

МЕЛЬНИКА Володимира Дмитровича — солдата

МЕЛЬНИКА Дениса Сергійовича — старшого солдата

НАЛИВАЙКА Івана Валерійовича — солдата

ПЕРШИНА Сергія Володимировича — солдата

ПОВАЖНЮКА Вячеслава Валерійовича — старшого сержанта

РОЗУМНОГО Володимира Володимировича — підполковника

РОМАШОВА Валентина Андрійовича — полковника

САВЧЕНКА Максима Сергійовича — сержанта

СЛОБОДЯНА Артема Володимировича — молодшого сержанта

СНІСАРЯ Олега Вікторовича — солдата

ТЕРЕХОВА Кирила Володимировича — підполковника

ХИЖНЯКА Владислава Дмитровича — старшого сержанта

ХМАРУ Романа Віталійовича — лейтенанта

ЧЕРНЕЦЬКОГО Сергія Валентиновича — солдата

ШАРАНЮКА Руслана Ігоровича — старшого солдата

ШЕСТОПАЛА Євгенія Олеговича — сержанта

ШИШКІНА Дениса Олександровича — солдата

ШПАРТЬКА Дениса Євгеновича — старшого сержанта

ЯЩЕНКА Романа Миколайовича — старшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АНКЕШЕВА Бауржана Маратовича — старшого солдата

БАРАНОВСЬКОГО Богдана Ігоровича — старшого сержанта

БАРШАЦЬКОГО Вадима Олександровича — старшого солдата

ГУЦЕЛЮКА Олександра Олександровича — лейтенанта

ДМИТЕРКА Віталія Володимировича — солдата

ДРАЙНУ Дмитра Миколайовича — старшого солдата

ІСАЧЕНКА Сергія Вікторовича — майора

КАЛЕНДЮКА Вадима Івановича — старшого солдата

КЕРІМОВА Артура Аразлийовича — солдата

КІНДИРИСЯ Володимира Йосифовича — головного сержанта

КОБРІКА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ПЕТРЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

ПУХАЛЬСЬКОГО Яна Яновича — лейтенанта

РАДЕЦЬКОГО Андрія Дем’яновича — солдата

РОГАЧЕВСЬКОГО Олександра Ігоровича — старшого солдата

РОМАНЕНКА Микиту Руслановича — солдата

САНЖАРУ Богдана Дмитровича — солдата

САНЖАРУ Романа Валерійовича — солдата

СТОРОЩУКА Ярослава Михайловича — штаб-сержанта

СУКА Олександра Петровича — полковника

УСАЧА Василя Михайловича — старшого солдата

ФЕЛЬДМАНА Якова Дмитровича — молодшого сержанта

ЧОПЕЯ Петра Ігоровича — старшого солдата

ЧУКУРА Василя Петровича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 травня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ЯРОШЕВИЧА Федора Сергійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БОДНАРА Вадима Олександровича — підполковника

ДЕХТЯРА Григорія Вячеславовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ВЕНЖЕГУ Ігоря Вікторовича — підполковника

ГАЛЕНКА Анатолія Івановича — капітана

ГДУЛЬСЬКОГО Євгенія Володимировича — капітана

ГЕТЬМАНА Сергія Миколайовича — капітана

ГОРКОВЧУКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЄРМОЛЕНКА Олександра Володимировича — полковника

ЖДАНОВА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта

КОЛЯНОВСЬКОГО Володимира Володимировича — лейтенанта

ЛИХАЧОВА Дмитра Олександровича — майора

ЛОЛАШВІЛІ Бадри Годердзійовича (посмертно) — лейтенанта

МЄРКОВА Романа Сергійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

НЕСТЕРУКА Юрія Васильовича — полковника

ОЛИВУ Олега Руслановича — старшого лейтенанта

РУБАНА Олександра Миколайовича — капітана

ЧУДЖАНОВСЬКОГО Сергія Яковича — полковника

ШЕВЧЕНКА Владислава Ігоровича (посмертно) — капітана

ШЕВЧУКА Руслана Миколайовича — полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

СУХОГО Данила Костянтиновича — солдата

ТОКАРЄВА Дмитра Андрійовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВРАМЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата

АЛЕКСАНДРОВА Олександра Олександровича — старшого солдата

АРУТЮНОВА Артура Альбертовича — солдата

БАРДАКОВА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

БЕРЛАДИНА Олександра Сергійовича (посмертно) — сержанта

БЄЛКОВА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

БИЧКОВА Андрія Валерійовича — солдата

БЛАШКУНА Єгора Юрійовича — матроса

ВАЛЮХА Олега Миколайовича — сержанта

ВЕЛИЧКА Бориса Ігоровича — старшого солдата

ВОЙТКА Миколу Федоровича (посмертно) — старшого солдата

ВОЛОХА Дениса Олександровича — старшого солдата

ГИРЮ Анатолія Вікторовича — сержанта

ГОЛУБЕНКА Романа Ігоровича (посмертно) — солдата

ГРИБАНОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

ГРИГОР’ЄВА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта

ГРИНЯКА Олега Володимировича (посмертно) — солдата

ГУНЧАКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

ДАНЬКА Романа Володимировича — сержанта

ДАРМОРОЗА Петра Івановича — сержанта

ДОВГАНЯ Владислава Володимировича — старшого лейтенанта

ДОКАНА Артема Сергійовича — капітана

ДУДКУ Олега Володимировича — старшого сержанта

ДЯЧЕНКА Владислава Анатолійовича — старшого солдата

ЄГОРОВА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЖОЛОНДІЄВСЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата

ЗАЛЕВСЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

ЗЕЛЕНЯКА Віталія Дмитровича — солдата

ІВАЩЕНКА Романа Павловича — молодшого сержанта

КАМЄНЄВА Сергія Сергійовича — солдата

КИРИЧЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата

КЛИМЕНКА Євгена Віталійовича (посмертно) — старшого матроса

КОВАЛЕНКА Павла Володимировича — солдата

КОЗАКЕВИЧА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта

КОПИТОВА Владислава В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата

КОРОГОДА Дмитра Григоровича — головного сержанта

КОРХА Олександра Геннадійовича — солдата

КУЛІША Віктора Івановича (посмертно) — солдата

КУШНІРА Романа Петровича — солдата

ЛАЗЕБНОГО Віталія Володимировича — головного сержанта

ЛАРІОНОВА Олександра Борисовича (посмертно) — солдата

ЛИТВИНЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЛОІКА Андрія Веніаміновича (посмертно) — солдата

МАКАРОВА Дмитра Олеговича (посмертно) — старшого солдата

МАКАРОВА Руслана Анатолійовича (посмертно) — солдата

МАКСИМОВА Сергія Сергійовича — солдата

МАРАХОВСЬКОГО Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

МАРЗІНА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата

НІЖИНЦЯ Анатолія Вікторовича — старшого сержанта

ПАПІНА Євгена Павловича — солдата

ПАШИНСЬКОГО Євгенія Степановича — штаб-сержанта

ПОПЛАВСЬКОГО Антона Вікторовича — солдата

ПРИЧИНУ Єгора Анатолійовича — солдата

РИЛІНА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата

РУДІЧА Микиту Костянтиновича — солдата

САБІЛІНА Сергія Олександровича — старшого сержанта

САВЧЕНКА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

СЕМЕНЦЯ Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

СИЧА Владислава Вікторовича — солдата

СІКАНА Юрія Володимировича — капітана

СІКОРУ Євгена Володимировича — головного сержанта

СРІБНОГО Костянтина Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

СТРОМКА Максима Сергійовича — солдата

ТАРАСКІНА Вячеслава Олександровича (посмертно) — солдата

ТЕСЛЮКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата

ТЕТЕРВАКА Дениса Анатолійовича — старшого солдата

ТРЕБУХІНА Володимира Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

УЛЬЯНОВА Дмитра В’ячеславовича — молодшого сержанта

ФУРМАНА Сергія Степановича — молодшого сержанта

ХАЯ Володимира Миколайовича — старшого солдата

ХЛІВНОГО Олександра Івановича — старшого солдата

ЧАВАРГУ Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧЕРКАЯ Юрія Васильовича — сержанта

ЧЕРНЕНКА Юрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЩОБАКА Юрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ЗВАРИЧА Володимира Дмитровича — полковника

ПАНЬКІНА Євгена Сергійовича — підполковника

ТОКАРЕНКА Гліба Романовича — капітана

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БАРСЕГЯНА Віталія Михайловича — старшого солдата

БИСТРИЦЬКОГО Валерія Франковича — солдата

БОБРОВСЬКОГО Анатолія Івановича — майора юстиції

БОГОВІНА Олега Анатолійовича — капітана

БУСЕЦЬКОГО Віталія Вікторовича — штаб-сержанта

ГОГОЛЯ Валентина Володимировича — солдата

ГУБАНОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ГУСАКА Олександра Сергійовича — солдата

ДУДНИКА Миколу Миколайовича — майора

ЄРМАКА Анатолія Миколайовича — солдата

ЗАЙЧЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата

ЗАМОГІЛЬНОГО Максима Володимировича — штаб-сержанта

ЗБОРОВСЬКОГО Богдана В’ячеславовича — солдата

КАНІБОЛОЦЬКОГО Станіслава Вільгельмовича — старшого солдата

КАРПЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата

КАРПЕНКА Богдана Олександровича — солдата

КАЧАНА Євгенія Миколайовича — солдата

КОЗАКА Станіслава Анатолійовича — майора

КОЗЛОВА Дениса Олександровича — старшого сержанта

КОРЛЮКА Дмитра Анатолійовича — солдата

КРИЖАНІВСЬКОГО Івана Григоровича — старшого солдата

КУЛЯСКІНА Андрія Миколайовича — головного сержанта

КУЯНА Максима Петровича — головного сержанта

ЛАЗАРЕНКА Олега Анатолійовича — підполковника

ЛУЦАКА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта

МАЛОГО Дмитра Вікторовича — старшого солдата

МАТВІЙЧУКА Віталія Михайловича — головного сержанта

МАТІЙЦЯ Ігоря Анатолійовича — солдата

МЕЛЬНИЦЬКОГО Богдана Вікторовича — солдата

МІСЬОВСЬКОГО Олександра Васильовича — старшого сержанта

МОРОЗА Геннадія Володимировича — старшого сержанта

МОСТІПАКУ Віталія Олександровича — солдата

МУДРЕЯ Ярослава Сергійовича — старшого солдата

ОТЧИЧА Сергія Валерійовича — капітана

ПАНАЩУКА Леоніда Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ПАНЧУКА Володимира Віталійовича — солдата

ПЕЛИПАСЯ Олександра Івановича — молодшого сержанта

ПІДПЛЕТЬКА Віталія Геннадійовича — солдата

ПОЛІЩУКА Володимира Євгенійовича — солдата

ПОПРАВКУ Максима Віталійовича — старшого солдата

ПРОКОПЧУКА Віталія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ПРОЦЕНКА Дмитра Ігоровича — солдата

ПУСТОВОЙТА Дмитра Миколайовича — солдата

РАДЧЕНКА Андрія Леонідовича — сержанта

РИБАКА Тараса Валерійовича — молодшого сержанта

САВІЦЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

САМЧЕНКА Сергія Миколайовича — головного сержанта

СІНЕЛЬНІКОВА Романа Михайловича — майора

СКЛЯРОВА Дмитра Руслановича — солдата

СКРИПЧЕНКА Артема Ігоровича — солдата

СЛОБОДЕНЮКА Володимира Васильовича — старшого солдата

СТРОКОВА Сергія Юрійовича — старшого солдата

СУЛИМУ Владислава Ігоровича — лейтенанта

ТКАЧУКА Василя Петровича — штаб-сержанта

ФАРМАГЕЯ Олега Григоровича — сержанта

ХАЛАБУДУ Андрія Валентиновича — солдата

ЧЕРНИША Юрія Володимировича — старшого лейтенанта

ЧИНАРОВА Сергія Вікторовича — старшого солдата

ЧІГАРЕВА Олександра Геннадійовича — майора

ШІПЕЛЬОВА Олега Володимировича — штаб-сержанта

ШЛЕДЯ Руслана Анатолійовича — сержанта

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ПІНДРУСА Олександра Анатолійовича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАХОВЦЯ Віктора Васильовича — старшого солдата

БОГУТУ Віталія Петровича — сержанта

БОНДАРЯ Олексія Миколайовича — солдата

БОРИСЕНКА Василя Миколайовича — старшого солдата

БУРАКОВА Олександра Васильовича — молодшого сержанта

ВАСИЛИШЕНА Дмитра Івановича — головного сержанта

ВАСЮНІНА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта

ВОРОБЕЛЯ Василя Васильовича — сержанта

ВОЩЕПИНЦЯ Олександра Сергійовича — солдата

ГАЛАТОВИЧА Ярослава Олеговича — солдата

ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта

ГОНЧАРА Віталія Віталійовича — солдата

ДОВГАНИЧА Олександра Антоновича — старшого солдата

ДУБЕНСЬКОГО Андрія Миколайовича — старшого солдата

ДУБОВИЧА Василя Юрійовича — старшого солдата

ДЬОРДЯ Миколу Васильовича — солдата

ДЯЧКА Ярослава Володимировича — солдата

ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта

ІВАНОВА Валерія Юрійовича — старшину

КОВАЛЬЧУКА Андрія Миколайовича — солдата

КОВАЛЯ Валерія Станіславовича — молодшого сержанта

КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — сержанта

КОРЕНЯ Віктора Івановича — солдата

КОРОЛЮКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта

КОСТИКА Михайла Михайловича — старшину

КОЦАНА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

КУРТИКА Ярослава Володимировича — старшого солдата

КУЦЕВАЛОВА Олексія Олексійовича — солдата

ЛЕЙКА Святослава Івановича — старшого солдата

ЛЕОНОВА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта

МЕЛЕЩУКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

МІСЬКОВА Максима Олеговича — старшого лейтенанта

МІСЮКЕВИЧА Сергія Васильовича — солдата

МОШКА Олександра Михайловича — солдата

ОСТРОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата

ПІТРУ Богуслава Богуславовича — солдата

ПОБЕРЕЖНОГО Валерія Васильовича — сержанта

ПОДВИСОЦЬКОГО Сергія Віталійовича — сержанта

ПРЯДКА Олега Сергійовича — солдата

ПУЗЯ Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта

САМОФАЛА Дениса Вікторовича — лейтенанта

СИЧА Сергія Ярославовича — старшого солдата

ТОКАРЄВА Олександра Євгеновича — старшого солдата

ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича — молодшого сержанта

ФАТУЛУ Івана Івановича — старшого солдата

ФЕДОРКУ Юрія Івановича — старшого солдата

ФЕДОРЧУКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта

ЧЕГІЛЯ Андрія Андрійовича — солдата

ШЕРЕМЕТУ Михайла Сергійовича — сержанта

ЩОБАКА Василя Васильовича — сержанта

ЩУБЕЛКУ Василя Васильовича — солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ГЛЕБУ Еріка Юрійовича — старшого солдата

ЦЕГЕЛЬНИКА Олега Володимировича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

11 травня 2022 року
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Україна

Венедіктова назвала терміни екстрадиції Шарія в Україну

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оцінила ймовірність притягнення блогера Анатолія Шарія до кримінальної відповідальності в Україні. Про це вона сказала в середу, 11 травня, в ефірі всеукраїнського марафону “UAразом”. За...

Війна з Росією

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