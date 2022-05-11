Державними нагородами відзначені 397 воїнів. Посмертно – 51

Президент Володимир Зеленський 11 травня підписав чергові укази про відзначення військовослужбовців Збройних сил України державними нагородами за відбиття російської навали.
Указом №329/2022 нагороджені 215 воїнів (34 – посмертно), указом №328/2022 – 182 воїнів (17 – посмертно).
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта
ШЕРЕМЕТА Романа Олександровича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГУБУ Романа Володимировича — полковника
ДЕНИСЮКА Олександра Васильовича — майора
ЄГОРОВА Іллю Володимировича — полковника
КАЗНАЧЕЄВА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта
КИРИЧЕНКА Олега Миколайовича — лейтенанта
КІСІЛЬОВА Сергія Станіславовича — генерал-майора
КОРЖОВА Ісуса-Назара Андрійовича — лейтенанта
КУНИЧКУ Олександра Вікторовича — старшого лейтенанта
КУЧЕРУКА Дмитра Васильовича — майора
МАЙДЮКА Сергія Валентиновича — майора
МАРИНИЧА Михайла Петровича — старшого солдата
МАРЧЕНКА Руслана Сергійовича — молодшого сержанта
МЕЛЬНИКА Вадима Володимировича — майора
ОСТРОВСЬКОГО Богдана Богдановича — старшого лейтенанта
ПОЛЯНЧИЧА Василя Петровича — старшого лейтенанта
ПУЛІНЦЯ Дмитра Леонідовича — капітана
РОМАНЕНКА Миколу Сергійовича — старшого лейтенанта
САЛТИЦЬКОГО Олександра Октавійовича — полковника
САЯПІНА Олександра Євгеновича — підполковника
СВИРИДЕНКА Семена Михайловича — капітана
ХИЖНЯКА Віталія Петровича — полковника
ШАТАЛОВА Сергія Сергійовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ГУТНІКА Олексія Геннадійовича — матроса
КОРЖАНА Станіслава Юрійовича — молодшого сержанта
КУСТОВА Артема Михайловича — старшого сержанта
ОВЧАРА Ярослава Михайловича — молодшого сержанта
ОПАНАСЮКА Євгена Володимировича — старшого лейтенанта
ПАРИГІНА Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ФЕДІШИНА Дмитра Дмитровича — молодшого сержанта
ЧОРНІЯ Романа Ярославовича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВДЄЄВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
АЛЄКСЄЄВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
АСАЧЕВА Віталія Ярославовича — старшого сержанта
АСЛАНЯНА Армена Альбертовича — майора
АФОНІНА Артема Романовича — старшого солдата
БЕРЕЖНОГО Віталія Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
БІЛЕЦЬКОГО Ігоря Васильовича — старшину
БІЛОУСОВА Сергія Сергійовича (посмертно) — солдата
БОНДАРЕНКА Олександра Олександровича — матроса
БОНДАРЯ Андрія Михайловича — старшого солдата
ВАВРИЩУКА Владислава Вадимовича — старшого лейтенанта
ВАСИЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ВОЛКОВА Сергія Олександровича — солдата
ГЕРАСИМЕНКА Валерія Миколайовича — старшого солдата
ГРАБАРЧУКА Олега Сергійовича — солдата
ДЕМЧЕНКА Валерія Вадимовича — молодшого сержанта
ДРУЖИЦЬКОГО Ростислава Олександровича — лейтенанта медичної служби
ДРУСІНОВА Олександра Олександровича — старшину 2 статті
ЗАБОРІНА Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ЗАКРЕВСЬКОГО Антона Валерійовича (посмертно) — солдата
ІВАНОВА Сергія Андрійовича — старшого матроса
ІВАЩУКА Володимира Михайловича — солдата
КАЛАНДІЯ Валерьяна Леонтійовича — головного сержанта
КАЩАВЦЕВА Віталія Валерійовича — солдата
КИРИЛЕНКА Юрія Юрійовича — старшого солдата
КИРПУ Віталія Миколайовича — старшого матроса
КЛЄВЦЯ Віталія Анатолійовича — старшого матроса
КЛУШИНА Дмитра Володимировича — старшого солдата
КОЖУШКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КОЗАКУЛА Юрія Борисовича (посмертно) — сержанта
КОЗЕРЕНКА Тараса Миколайовича — штаб-сержанта
КОРІНЕЦЬКОГО Андрія Дмитровича — солдата
КРАВЧЕНКА Віктора Володимировича — матроса
КУЗЬМЯКА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
ЛАМЗУ Олексія Анатолійовича — солдата
ЛАХНА Сергія Олексійовича — старшого солдата
ЛІПАТОВА Олександра Валерійовича — солдата
МИХАСЕНКА Микиту Сергійовича — матроса
МІЛЮКОВА Дениса Олександровича — солдата
МІШНЬОВА Дениса Валерійовича — старшого солдата
МОГИЛЬНОГО Владислава Володимировича — сержанта
МОРГУНА Ігоря Валерійовича (посмертно) — сержанта
МУКОМЕЛУ Романа Ігоровича (посмертно) — сержанта
НАПАСНОГО Романа Юрійовича — головного сержанта
НЕВАРА Сергія Федоровича (посмертно) — старшого солдата
НЕСТЕРЕНКА Віктора Олександровича — солдата
НІКОЛАЄНКА Андрія Борисовича — молодшого сержанта
НОЖОВА Максима Геннадійовича — матроса
ПАВЛОВИЧА Ярослава Михайловича (посмертно) — солдата
ПАНДАЗІ Юрія Вікторовича — молодшого сержанта
ПАНЧЕНКА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта
ПАСТИРЯ Романа Івановича — старшого солдата
ПАШНЕНКА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Василя Миколайовича — солдата
ПІНЧУКА Руслана Григоровича (посмертно) — солдата
ПОГРЕБНЯКА Михайла Юрійовича — сержанта
ПОДОБНОГО Федора Максимовича — матроса
ПОЛУПАНА Миколу Миколайовича — солдата
ПРИСТАВСЬКОГО Олексія Ростиславовича — молодшого сержанта
ПРИХОДУ Андрія Миколайовича — молодшого сержанта
ПРОКОПЧУКА Сергія Івановича (посмертно) — старшого сержанта
РУДНЄВА Артема Олександровича — солдата
САДОВСЬКОГО Дениса Володимировича (посмертно) — старшого солдата
САМОФАЛА Сергія Андрійовича — капітана
СЕРБІНА Андрія Миколайовича — капітана
СЕРГЕЄВА Дмитра Івановича (посмертно) — молодшого лейтенанта
СЕРДЮКА Ярослава Миколайовича — старшого солдата
СИВУЛЬКА Романа Володимировича — старшого сержанта
СИДОРЕНКА Андрія Анатолійовича — сержанта
СІРОША Дениса Олександровича — старшого солдата
СОЛОГУБА Віктора Васильовича — старшого солдата
СОЛОМОНА Вячеслава Сергійовича — старшого солдата
СОХАНЯ Артема Юрійовича — старшого лейтенанта
СПАСЬОНОВА Михайла Юрійовича — старшого лейтенанта
СТЕПАНЧЕНКА Андрія Михайловича — солдата
СТЕПУКА Андрія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
СТОЛЯРА Тараса Олександровича — молодшого лейтенанта
СУХОВЕЦЬКОГО Олексія Ігоровича — солдата
ТИМОШЕНКА Юрія Євгеновича — молодшого сержанта
ТРОФІМЕНКА Олександра Валентиновича — солдата
ФАЙЗУЛЛІНА Леоніда Габдульноровича — головного корабельного старшину
ФАЛАЛЄЄВА Дениса Івановича — молодшого сержанта
ХАНАСА Івана Васильовича — старшого лейтенанта
ХВАСТЬОНКА Валентина Валентиновича — солдата
ЦЕХМЕЙСТРУКА Костянтина Дмитровича — капітана 3 рангу
ЦИКМАНА Андрія Олександровича — сержанта
ЧОРНОГО Сергія Олександровича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
АРОВИЧА Йосипа Миколайовича — старшого лейтенанта
КОРНІЄНКА Андрія Ігоровича — головного сержанта
МАЛИША Івана Олександровича — майора
МАРИНЯКА Віталія Миколайовича — капітана
МЕЛЬНИКА Антона Леонідовича — підполковника
ТІЩЕНКА Володимира Сергійовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АЛЕКСЄЄВА Данила Петровича — солдата
АНІСОВА Антона Олександровича — старшого матроса
БАЙЦУРАКА Андрія Ігоровича — старшого сержанта
БОГАТИРЯ Сергія Миколайовича — майора
БРЕЗІЦЬКОГО Анатолія Станіславовича — молодшого сержанта
ВИХОВАНЦЯ Ярослава Івановича — сержанта
ГАЛЯСА Юрія Петровича — солдата
ГИНДУ Ігоря Степановича — капітана
ДЗЮБУ Сергія Петровича — сержанта
ДУБОВИЧА Віктора Сергійовича — солдата
ІВАНОВА Богдана Вячеславовича — старшого лейтенанта
КАРПОВА Олександра Васильовича — солдата
КОВАЛЕВСЬКОГО Олексія Андрійовича — солдата
КОВТУНА Артема Миколайовича — старшого лейтенанта
КОЛИНЮКА Андрія Миколайовича — капітана
КОРЛЮКА Валерія Олександровича — солдата
КОТЕЛЕВИЧ Лілію Олександрівну — молодшого лейтенанта
КРАВЧЕНКА Юрія Михайловича — майора
КУЛІШЕНКА Романа Юрійовича — сержанта
КУЛЯВЦЯ Віталія Івановича — солдата
ЛИТВИНА Андрія Романовича — підполковника
МЕЛЬНИКА Володимира Дмитровича — солдата
МЕЛЬНИКА Дениса Сергійовича — старшого солдата
НАЛИВАЙКА Івана Валерійовича — солдата
ПЕРШИНА Сергія Володимировича — солдата
ПОВАЖНЮКА Вячеслава Валерійовича — старшого сержанта
РОЗУМНОГО Володимира Володимировича — підполковника
РОМАШОВА Валентина Андрійовича — полковника
САВЧЕНКА Максима Сергійовича — сержанта
СЛОБОДЯНА Артема Володимировича — молодшого сержанта
СНІСАРЯ Олега Вікторовича — солдата
ТЕРЕХОВА Кирила Володимировича — підполковника
ХИЖНЯКА Владислава Дмитровича — старшого сержанта
ХМАРУ Романа Віталійовича — лейтенанта
ЧЕРНЕЦЬКОГО Сергія Валентиновича — солдата
ШАРАНЮКА Руслана Ігоровича — старшого солдата
ШЕСТОПАЛА Євгенія Олеговича — сержанта
ШИШКІНА Дениса Олександровича — солдата
ШПАРТЬКА Дениса Євгеновича — старшого сержанта
ЯЩЕНКА Романа Миколайовича — старшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНКЕШЕВА Бауржана Маратовича — старшого солдата
БАРАНОВСЬКОГО Богдана Ігоровича — старшого сержанта
БАРШАЦЬКОГО Вадима Олександровича — старшого солдата
ГУЦЕЛЮКА Олександра Олександровича — лейтенанта
ДМИТЕРКА Віталія Володимировича — солдата
ДРАЙНУ Дмитра Миколайовича — старшого солдата
ІСАЧЕНКА Сергія Вікторовича — майора
КАЛЕНДЮКА Вадима Івановича — старшого солдата
КЕРІМОВА Артура Аразлийовича — солдата
КІНДИРИСЯ Володимира Йосифовича — головного сержанта
КОБРІКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ПЕТРЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
ПУХАЛЬСЬКОГО Яна Яновича — лейтенанта
РАДЕЦЬКОГО Андрія Дем’яновича — солдата
РОГАЧЕВСЬКОГО Олександра Ігоровича — старшого солдата
РОМАНЕНКА Микиту Руслановича — солдата
САНЖАРУ Богдана Дмитровича — солдата
САНЖАРУ Романа Валерійовича — солдата
СТОРОЩУКА Ярослава Михайловича — штаб-сержанта
СУКА Олександра Петровича — полковника
УСАЧА Василя Михайловича — старшого солдата
ФЕЛЬДМАНА Якова Дмитровича — молодшого сержанта
ЧОПЕЯ Петра Ігоровича — старшого солдата
ЧУКУРА Василя Петровича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ЯРОШЕВИЧА Федора Сергійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БОДНАРА Вадима Олександровича — підполковника
ДЕХТЯРА Григорія Вячеславовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ВЕНЖЕГУ Ігоря Вікторовича — підполковника
ГАЛЕНКА Анатолія Івановича — капітана
ГДУЛЬСЬКОГО Євгенія Володимировича — капітана
ГЕТЬМАНА Сергія Миколайовича — капітана
ГОРКОВЧУКА Максима Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЄРМОЛЕНКА Олександра Володимировича — полковника
ЖДАНОВА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта
КОЛЯНОВСЬКОГО Володимира Володимировича — лейтенанта
ЛИХАЧОВА Дмитра Олександровича — майора
ЛОЛАШВІЛІ Бадри Годердзійовича (посмертно) — лейтенанта
МЄРКОВА Романа Сергійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
НЕСТЕРУКА Юрія Васильовича — полковника
ОЛИВУ Олега Руслановича — старшого лейтенанта
РУБАНА Олександра Миколайовича — капітана
ЧУДЖАНОВСЬКОГО Сергія Яковича — полковника
ШЕВЧЕНКА Владислава Ігоровича (посмертно) — капітана
ШЕВЧУКА Руслана Миколайовича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
СУХОГО Данила Костянтиновича — солдата
ТОКАРЄВА Дмитра Андрійовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВРАМЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
АЛЕКСАНДРОВА Олександра Олександровича — старшого солдата
АРУТЮНОВА Артура Альбертовича — солдата
БАРДАКОВА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
БЕРЛАДИНА Олександра Сергійовича (посмертно) — сержанта
БЄЛКОВА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
БИЧКОВА Андрія Валерійовича — солдата
БЛАШКУНА Єгора Юрійовича — матроса
ВАЛЮХА Олега Миколайовича — сержанта
ВЕЛИЧКА Бориса Ігоровича — старшого солдата
ВОЙТКА Миколу Федоровича (посмертно) — старшого солдата
ВОЛОХА Дениса Олександровича — старшого солдата
ГИРЮ Анатолія Вікторовича — сержанта
ГОЛУБЕНКА Романа Ігоровича (посмертно) — солдата
ГРИБАНОВА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
ГРИГОР’ЄВА Андрія Васильовича (посмертно) — сержанта
ГРИНЯКА Олега Володимировича (посмертно) — солдата
ГУНЧАКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
ДАНЬКА Романа Володимировича — сержанта
ДАРМОРОЗА Петра Івановича — сержанта
ДОВГАНЯ Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
ДОКАНА Артема Сергійовича — капітана
ДУДКУ Олега Володимировича — старшого сержанта
ДЯЧЕНКА Владислава Анатолійовича — старшого солдата
ЄГОРОВА Володимира Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЖОЛОНДІЄВСЬКОГО Дмитра Юрійовича — старшого солдата
ЗАЛЕВСЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
ЗЕЛЕНЯКА Віталія Дмитровича — солдата
ІВАЩЕНКА Романа Павловича — молодшого сержанта
КАМЄНЄВА Сергія Сергійовича — солдата
КИРИЧЕНКА Дмитра Миколайовича — старшого солдата
КЛИМЕНКА Євгена Віталійовича (посмертно) — старшого матроса
КОВАЛЕНКА Павла Володимировича — солдата
КОЗАКЕВИЧА Олексія Сергійовича — молодшого сержанта
КОПИТОВА Владислава В’ячеславовича (посмертно) — старшого солдата
КОРОГОДА Дмитра Григоровича — головного сержанта
КОРХА Олександра Геннадійовича — солдата
КУЛІША Віктора Івановича (посмертно) — солдата
КУШНІРА Романа Петровича — солдата
ЛАЗЕБНОГО Віталія Володимировича — головного сержанта
ЛАРІОНОВА Олександра Борисовича (посмертно) — солдата
ЛИТВИНЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЛОІКА Андрія Веніаміновича (посмертно) — солдата
МАКАРОВА Дмитра Олеговича (посмертно) — старшого солдата
МАКАРОВА Руслана Анатолійовича (посмертно) — солдата
МАКСИМОВА Сергія Сергійовича — солдата
МАРАХОВСЬКОГО Володимира Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
МАРЗІНА Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
НІЖИНЦЯ Анатолія Вікторовича — старшого сержанта
ПАПІНА Євгена Павловича — солдата
ПАШИНСЬКОГО Євгенія Степановича — штаб-сержанта
ПОПЛАВСЬКОГО Антона Вікторовича — солдата
ПРИЧИНУ Єгора Анатолійовича — солдата
РИЛІНА Олександра Васильовича (посмертно) — солдата
РУДІЧА Микиту Костянтиновича — солдата
САБІЛІНА Сергія Олександровича — старшого сержанта
САВЧЕНКА Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
СЕМЕНЦЯ Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
СИЧА Владислава Вікторовича — солдата
СІКАНА Юрія Володимировича — капітана
СІКОРУ Євгена Володимировича — головного сержанта
СРІБНОГО Костянтина Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
СТРОМКА Максима Сергійовича — солдата
ТАРАСКІНА Вячеслава Олександровича (посмертно) — солдата
ТЕСЛЮКА Олександра Анатолійовича — старшого солдата
ТЕТЕРВАКА Дениса Анатолійовича — старшого солдата
ТРЕБУХІНА Володимира Андрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
УЛЬЯНОВА Дмитра В’ячеславовича — молодшого сержанта
ФУРМАНА Сергія Степановича — молодшого сержанта
ХАЯ Володимира Миколайовича — старшого солдата
ХЛІВНОГО Олександра Івановича — старшого солдата
ЧАВАРГУ Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЧЕРКАЯ Юрія Васильовича — сержанта
ЧЕРНЕНКА Юрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЩОБАКА Юрія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ЗВАРИЧА Володимира Дмитровича — полковника
ПАНЬКІНА Євгена Сергійовича — підполковника
ТОКАРЕНКА Гліба Романовича — капітана
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БАРСЕГЯНА Віталія Михайловича — старшого солдата
БИСТРИЦЬКОГО Валерія Франковича — солдата
БОБРОВСЬКОГО Анатолія Івановича — майора юстиції
БОГОВІНА Олега Анатолійовича — капітана
БУСЕЦЬКОГО Віталія Вікторовича — штаб-сержанта
ГОГОЛЯ Валентина Володимировича — солдата
ГУБАНОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата
ГУСАКА Олександра Сергійовича — солдата
ДУДНИКА Миколу Миколайовича — майора
ЄРМАКА Анатолія Миколайовича — солдата
ЗАЙЧЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата
ЗАМОГІЛЬНОГО Максима Володимировича — штаб-сержанта
ЗБОРОВСЬКОГО Богдана В’ячеславовича — солдата
КАНІБОЛОЦЬКОГО Станіслава Вільгельмовича — старшого солдата
КАРПЕНКА Андрія Анатолійовича — солдата
КАРПЕНКА Богдана Олександровича — солдата
КАЧАНА Євгенія Миколайовича — солдата
КОЗАКА Станіслава Анатолійовича — майора
КОЗЛОВА Дениса Олександровича — старшого сержанта
КОРЛЮКА Дмитра Анатолійовича — солдата
КРИЖАНІВСЬКОГО Івана Григоровича — старшого солдата
КУЛЯСКІНА Андрія Миколайовича — головного сержанта
КУЯНА Максима Петровича — головного сержанта
ЛАЗАРЕНКА Олега Анатолійовича — підполковника
ЛУЦАКА Сергія Анатолійовича — штаб-сержанта
МАЛОГО Дмитра Вікторовича — старшого солдата
МАТВІЙЧУКА Віталія Михайловича — головного сержанта
МАТІЙЦЯ Ігоря Анатолійовича — солдата
МЕЛЬНИЦЬКОГО Богдана Вікторовича — солдата
МІСЬОВСЬКОГО Олександра Васильовича — старшого сержанта
МОРОЗА Геннадія Володимировича — старшого сержанта
МОСТІПАКУ Віталія Олександровича — солдата
МУДРЕЯ Ярослава Сергійовича — старшого солдата
ОТЧИЧА Сергія Валерійовича — капітана
ПАНАЩУКА Леоніда Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ПАНЧУКА Володимира Віталійовича — солдата
ПЕЛИПАСЯ Олександра Івановича — молодшого сержанта
ПІДПЛЕТЬКА Віталія Геннадійовича — солдата
ПОЛІЩУКА Володимира Євгенійовича — солдата
ПОПРАВКУ Максима Віталійовича — старшого солдата
ПРОКОПЧУКА Віталія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ПРОЦЕНКА Дмитра Ігоровича — солдата
ПУСТОВОЙТА Дмитра Миколайовича — солдата
РАДЧЕНКА Андрія Леонідовича — сержанта
РИБАКА Тараса Валерійовича — молодшого сержанта
САВІЦЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
САМЧЕНКА Сергія Миколайовича — головного сержанта
СІНЕЛЬНІКОВА Романа Михайловича — майора
СКЛЯРОВА Дмитра Руслановича — солдата
СКРИПЧЕНКА Артема Ігоровича — солдата
СЛОБОДЕНЮКА Володимира Васильовича — старшого солдата
СТРОКОВА Сергія Юрійовича — старшого солдата
СУЛИМУ Владислава Ігоровича — лейтенанта
ТКАЧУКА Василя Петровича — штаб-сержанта
ФАРМАГЕЯ Олега Григоровича — сержанта
ХАЛАБУДУ Андрія Валентиновича — солдата
ЧЕРНИША Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
ЧИНАРОВА Сергія Вікторовича — старшого солдата
ЧІГАРЕВА Олександра Геннадійовича — майора
ШІПЕЛЬОВА Олега Володимировича — штаб-сержанта
ШЛЕДЯ Руслана Анатолійовича — сержанта
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ПІНДРУСА Олександра Анатолійовича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАХОВЦЯ Віктора Васильовича — старшого солдата
БОГУТУ Віталія Петровича — сержанта
БОНДАРЯ Олексія Миколайовича — солдата
БОРИСЕНКА Василя Миколайовича — старшого солдата
БУРАКОВА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
ВАСИЛИШЕНА Дмитра Івановича — головного сержанта
ВАСЮНІНА Сергія Геннадійовича — старшого сержанта
ВОРОБЕЛЯ Василя Васильовича — сержанта
ВОЩЕПИНЦЯ Олександра Сергійовича — солдата
ГАЛАТОВИЧА Ярослава Олеговича — солдата
ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта
ГОНЧАРА Віталія Віталійовича — солдата
ДОВГАНИЧА Олександра Антоновича — старшого солдата
ДУБЕНСЬКОГО Андрія Миколайовича — старшого солдата
ДУБОВИЧА Василя Юрійовича — старшого солдата
ДЬОРДЯ Миколу Васильовича — солдата
ДЯЧКА Ярослава Володимировича — солдата
ЗАЙЦЯ Сергія Миколайовича — старшого сержанта
ІВАНОВА Валерія Юрійовича — старшину
КОВАЛЬЧУКА Андрія Миколайовича — солдата
КОВАЛЯ Валерія Станіславовича — молодшого сержанта
КОЗЛОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — сержанта
КОРЕНЯ Віктора Івановича — солдата
КОРОЛЮКА Володимира Андрійовича — молодшого сержанта
КОСТИКА Михайла Михайловича — старшину
КОЦАНА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
КУРТИКА Ярослава Володимировича — старшого солдата
КУЦЕВАЛОВА Олексія Олексійовича — солдата
ЛЕЙКА Святослава Івановича — старшого солдата
ЛЕОНОВА Володимира Анатолійовича — молодшого сержанта
МЕЛЕЩУКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
МІСЬКОВА Максима Олеговича — старшого лейтенанта
МІСЮКЕВИЧА Сергія Васильовича — солдата
МОШКА Олександра Михайловича — солдата
ОСТРОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата
ПІТРУ Богуслава Богуславовича — солдата
ПОБЕРЕЖНОГО Валерія Васильовича — сержанта
ПОДВИСОЦЬКОГО Сергія Віталійовича — сержанта
ПРЯДКА Олега Сергійовича — солдата
ПУЗЯ Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
САМОФАЛА Дениса Вікторовича — лейтенанта
СИЧА Сергія Ярославовича — старшого солдата
ТОКАРЄВА Олександра Євгеновича — старшого солдата
ФАЛЕНДИША Тараса Богдановича — молодшого сержанта
ФАТУЛУ Івана Івановича — старшого солдата
ФЕДОРКУ Юрія Івановича — старшого солдата
ФЕДОРЧУКА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
ЧЕГІЛЯ Андрія Андрійовича — солдата
ШЕРЕМЕТУ Михайла Сергійовича — сержанта
ЩОБАКА Василя Васильовича — сержанта
ЩУБЕЛКУ Василя Васильовича — солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ГЛЕБУ Еріка Юрійовича — старшого солдата
ЦЕГЕЛЬНИКА Олега Володимировича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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