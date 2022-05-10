Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО і ЄС, – посол

Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто запевнив, що його країна не блокуватиме членство України в Північноатлантичному альянсі і Євросоюзі, коли до цього дійде час.

Про це він заявив у вівторок, 10 травня, в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Угорщини стосовно можливого приєднання України до НАТО, Ійдярто сказав, що “ми ніколи не блокували прагнення України вступити в НАТО”.

“Ми блокували дві речі – це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інституціях НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ і міністри оборони. Це був сигнал, не дуже гарний сигнал. Втім, ми не мали іншого вибору, щоб сказати Україні про те, що НАТО – це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема, правами людини, правами національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії Альянсу”, – сказав угорський дипломат.

Він запевнив, що Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО, якщо вона висловить таке бажання.

“Якщо говорити про прагнення Україні вступити в НАТО, ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього”, – запевнив Ійдярто.

“…І наприкінці я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його”, – сказав також посол.

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