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Сійярто назвав умову, за якої Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ

04/05/2022 19:08

Угорщина погодиться на нові енергетичні санкції проти РФ лише в тому випадку, коли імпорт сирої нафти з Росії по трубопроводу буде звільнений від них.

Про це в середу, 4 травня, заявив міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

“Поетапне припинення постачання нафти із кінцевим терміном до наступного року є рішенням, яке не можна підтримати, оскільки безпечне енергопостачання Угорщини буде повністю знищено пакетом санкцій”, – сказав Сійярто.

Урядовець наполягає, що не може підтримати це ембарго, тому що це знищить енергетичну безпеку країни.

“Угорщина зараз може купувати достатньо нафти для функціонування економіки тільки з Росії”, – сказав він, додавши, що це географічна та інфраструктурна реальність.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів не зволікати з ембарго на російські енергоресурси, наголосивши, що ті, хто виступає проти цих кроків, фактично стають співучасниками злочинів Росії в Україні.

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