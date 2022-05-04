Сійярто назвав умову, за якої Угорщина підтримає нафтове ембарго проти РФ

Угорщина погодиться на нові енергетичні санкції проти РФ лише в тому випадку, коли імпорт сирої нафти з Росії по трубопроводу буде звільнений від них.
Про це в середу, 4 травня, заявив міністра закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
“Поетапне припинення постачання нафти із кінцевим терміном до наступного року є рішенням, яке не можна підтримати, оскільки безпечне енергопостачання Угорщини буде повністю знищено пакетом санкцій”, – сказав Сійярто.
Урядовець наполягає, що не може підтримати це ембарго, тому що це знищить енергетичну безпеку країни.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів не зволікати з ембарго на російські енергоресурси, наголосивши, що ті, хто виступає проти цих кроків, фактично стають співучасниками злочинів Росії в Україні.
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