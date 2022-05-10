Помер перший президент України Леонід Кравчук. БІОГРАФІЯ

Леонід Кравчук

У віці 88 років помер перший президент України Леонід Кравчук.

Факт його смерті підтвердив колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

“Велика втрата для всієї України. Сьогодні пішов із життя Леонід Кравчук – перший Президент України, перший Голова Верховної Ради та діяч, який стояв біля витоків сучасної української державності”, – написав Разумков у фейсбуці після 20-ї години у вівторок, 10 травня.

Як відомо, політик із 29 червня 2021 року перебував у реанімації, тоді йому зробили операцію.

Наприкінці червня минулого року 87-річний на той час Кравчук переніс операцію на серці. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції.

Біографія

Леонід Макарович Кравчук

Народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин на Волині (нині Рівненська область)

Перший президент України після здобуття нею незалежності (у 1991-1994 рр.), голова Верховної Ради України у 1990-1991 рр.

Був депутатом Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань, народний депутат України І-IV скликань.

Герой України (2001).

Освіта

Рівненський кооперативний економіко-правовий технікум (за спеціальністю “Бухгалтерський облік”, 1950-1953), Київський державний університет (викладач суспільних наук, 1958), Академія суспільних наук при ЦК КПРС (Москва, 1970). Кандидат економічних наук.

Політична кар’єра

Член КПРС з 1958 року. У 1981-1991 рр. — член ЦК КПУ.

У 1970-1980 рр. — завідувач сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу, а з 1980 до 1988 року — завідувач відділу агітації та пропаганди ЦК КПУ.

У 1988-1990 роках — завідувач ідеологічного відділу ЦК КПУ, із 18 жовтня 1989-го до 19 червня 1990 — секретар ЦК КПУ, і23 червня — 28 вересня 1990 року — другий секретар ЦК КПУ.

У жовтні 1989 — червні 1990 — кандидат у члени Політбюро, у червні 1990 — серпні 1991 — член Політбюро ЦК КПУ.

У 1989 році відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону Народного руху України, проте зазнав невдачі.

У серпні 1991 року вийшов із лав КПУ і балотувався на посаду президента як безпартійний. Водночас його підтримали активісти забороненої на той час Компартії. Відтак Кравчук на виборах 1 грудня 1991 року переміг уже в першому турі, отримавши понад 60 % голосів. Основний опонент від демократичних сил В’ячеслав Чорновіл зібрав 23% голосів.

3 вересня 1993 року Кравчук підписав Масандрівські угоди, які стосувалися подальшої долі розміщених на території України Чорноморського флоту та ядерної зброї.

14 січня 1994 року у Москві, всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада 1993 Лісабонському протоколу (СНО-1), яким передбачалося поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, прийняв рішення підписати Тристоронню заяву президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996), без будь-яких конкретних гарантій безпеки.

В умовах політичної й економічної кризи погодився на дострокові вибори глави держави (призначені на липень 1994-го). У першому турі набрав найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів, але в другому програв Леоніду Кучмі.

На честь Кравчука називають візок-“кравчучку”, яку використовувати дрібні торговці в часи економічної кризи початку 90-х років.

У часи президента Кучми, із 1998 року, був також членом провладної Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), якою керував Віктор Медведчук. Лідер фракції СДПУ (о) у Верховній Раді.

Із 1999-го по 2004 рік — почесний доктор НаУКМА.

25 листопада 2004 року Рішенням Вченої ради позбавлений звання почесного доктора (Doctor honoris causa) Києво-Могилянської академії за “негромадянську позицію під час Помаранчевої революції”.

У 2006 році очолив список опозиційного проросійського блоку “Не так”. Але за підсумками виборів той не подолав 3-відсотковий бар’єр (1,1 %).

У 2009 році вийшов з СДПУ(о).

У липні 2020 року на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України.

Нагороди: звання Герой України з врученням ордена Держави (2001), Орден Свободи (2014), орден князя Ярослава Мудрого I-V ст. (1996-2020).

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