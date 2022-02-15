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Кравчук, Кучма та Ющенко звернулися до підписантів Будапештського меморандуму

15/02/2022 14:31

Три президенти України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, – закликали підписантів Будапештського меморандуму довести, що документ “не був простим обманом”.

Про це йдеться у зверненні трьох президентів України до країн-підписантів Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму), повідомляє у вівторок, 15 лютого, “Інтерфакс-Україна”.

“Майже три десятиліття тому сталася подія, відлуння якої струшує світ наразі. П’ять ядерних держав зобов’язалися перед Україною поважати її незалежність та територіальну цілісність. Надання гарантій безпеки (а саме ці слова були в назві Будапештського меморандуму, під яким поставили свої підписи супердержави) стало умовою добровільної відмови України від її ракетно-ядерного потенціалу. На той час він був третім у світі, переважаючи потенціали Франції, Великої Британії та КНР. Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки “великої четвірки” (ми були вдячні за те, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання”, – йдеться у тексті.

Президенти наголошують, що ще у 2014 році Росія зруйнувала територіальну цілісність України, окупувавши Крим та частину Донбасу, і сьогодні з трьох сторін в Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення.

“Ми опинилися перед перспективою економічної блокади – енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом, неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один із пунктів Будапештського меморандуму. Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми маємо розраховувати? Лише заклики до їхніх громадян та дипломатів тікати з небезпечної України якнайшвидше”, – йдеться у зверненні.

Президенти також наголосили, що Україна чує лише “суворі попередження” агресору, і що він заплатить “ціну”, проте вона не включатиме “Північний потік-2” та SWIFT.

“Коли 1994 року великі держави укладали угоду з Україною, вони фактично говорили: ми не хочемо, щоб ти стала з нами рівною. Ми хочемо зберегти свою монополію. Але ми пропонуємо тобі в обмін на справжній захист нашу справжню підтримку. Ось тобі наше слово – чесне слово сильного. Ми тоді повірили, хоча в тому ж 1994 році один із підписантів Будапештського меморандуму в приватній розмові сумно попереджав: вас обманюють. Сьогодні вирішальний момент, коли можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним та сміливим… Так доведіть свою справжню силу”, – йдеться у зверненні президентів.

Кравчук, Кучма та Ющенко також закликали зробити ті кроки, які можуть зупинити агресора, а “не підкріпити його віру в безкарність”.

“Якщо сьогодні ми програємо, жодних Будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, за жодних обставин від неї вже не відмовиться. Тому на кону наразі не лише доля України та ваш світовий авторитет. На кону – майбутнє безпеки всього світу. Усвідомте це. І майте в силі бути відповідальними!” – підсумували президенти України.

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