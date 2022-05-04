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“Розпад СРСР – його велика заслуга”. Помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

04/05/2022 14:00

У ніч на 4 травня в Мінську помер Станіслав Шушкевич, перший керівник незалежної Республіки Білорусь.

Про цк повідомило Єврорадіо з посиланням на його дружину.

Шушкевичу було 87 років.

У 1991-1994 роках він обіймав посаду голови Верховної Ради Білорусі, яка на той час була головною в республіці та країні.

У грудні 1991 року Шушкевич виступив одним із підписантів Біловезької угоди, яка остаточно поховала СРСР.

На перших президентських виборах в Білорусі Шушкевич посів четверте місце, отримавши 10% голосів.

До початку політичної кар’єри Шушкевич був знаним спеціалістом у галузі радіоелектроніки. Доктор фізико-математичних наук (1970), професор (1973), член-кореспондент національної АН Білорусі (1991).
Із 1961 року працював у БДУ, очолював кафедру ядерної фізики та електроніки, обіймав посаду проректора з наукової роботи.

Після відходу від влади був діячем білоруської опозиції. Голова партії “Білоруська соціал-демократична громада” (1998-2018).
Критикував режими Лукашенка й Путіна, під час російської збройної агресії проти України зайняв позицію України.

2014 року, коли представник Росії Віталій Чуркін на Раді Безпеки ООН переплутав прізвища “Шухевич” і “Шушкевич” та так і не вибачився, Станіслав Шушкевич прокоментував: “Це демонструє їхню “освіченість” і злість. Що стосується цих російських імперіалістів, то вони всі однакові”.

У квітні 2022 року стан здоров’я Шушкевича погіршився після перенесеної коронавірусної хвороби, певний час він перебував у реанімації.

Колишній віцепрем’єр-міністр, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний так написав на смерть Шушкевича:

“З Лукашенком Білорусь чекає катастрофа. Чим швидше РБ позбавиться його, тим краще для країни”, – сказав мені дуже давно Станіслав Шушкевич, з яким я знайомий понад 20 років. Ми з ним зустрічалися дуже часто: і в Білорусі, і в Польщі, і в Україні. Навіть проводили спільні пресконференції, на яких йшлося про режим білоруського диктатора.

Станіслав Шушкевич з перших днів приходу до влади «бацьки» розумів всю небезпеку для державності РБ і загрозу для майбутнього білоруса. Його шляхетність, як це часто буває в політиці, – перевага і вада. Саме ця риса характеру не дозволила тодішньому голові Верховної Ради РБ Шушкевичу не допустити до президентських виборів в 1994 році голову ради міністрів РБ В’ячеслава Кебича. Саме балотування Кебича розтягнуло голоси і призвело до перемоги Лукашенка. В розмовах з Шушкевичем я відчував, що це йому весь час болить.

Ставлення диктатора Лукашенка до інтелігентного вченого і політика Станіслава Шушкевича відображає ставлення до всього білоруського народу. Режим його виштовхував, вижимав, але він вперто не залишав рідну землю. Йому показово і публічно призначали пенсію у розмірі «одного білоруського рубля», а він аби вижити читав лекції в університетах Європи і Японії.

Розпад СРСР – це велика заслуга Станіслава Шушкевича. Невипадково вирок СРСР був підписаний у мисливській садибі у Вискулях (Біловезька Пуща). Тоді, у 1991 році вчений-фізик Станіслав Шушкевич виглядав дуже неординарно на тлі монументальної «радянщини» і її лідерів. Він був прогресивним європейським політиком, який закладав фундамент демократичної Білорусі.

«Лукашенко здав білоруську незалежність, визначену Біловезькими угодами, усі позиції. Він робить усе, що хоче Путін», – заявив в одному з останніх своїх інтерв‘ю білоруський політик.

Для мене є дві масштабних фігури в Білорусі – політик Станіслав Шушкевич і письменник Василь Биков.

Спочивайте з миром, справжній білоруський зубре…”

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