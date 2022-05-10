“Опоблоківця” Балицького призначили керувати окупованою частиною Запоріжжя

Євген Балицький

Депутата Запорізької обласної ради від “Опозиційного блоку” Євгена Балицького російські окупанти проголосили так званим “начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області”.

Про це 9 травня повідомив сайт “РІА Мелітополь”.

При цьому тимчасово окупованою є далеко не вся територія Запорізької області – вільною залишається північ, зокрема обласний центр.

“Нині цей депутат називає себе начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. У мирний час, вважай, голова ЗОДА. Усю область окупантам захопити не вдалося і, напевне, не вдасться. Але, як кажуть у народі, “дурень думкою багатіє” – Євген Балицький сподівається на широкі повноваження”, – йдеться в публікації.

8 травня, повідомляє сайт “РІА Мелітополь”, колаборант уже дав пресконференцію, де відповів на запитання “журналістів Росії, Індії, Бразилії”.

Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань (Партія регіонів, “Опозиційний блок” (не плутати з “ОПЗЖ”)).

За інформацією видання, він причетний до “мародерства” місцевих підприємств. Контролює ТОВ “Мелітопольський завод підшипників ковзання” тощо.

Відомо також, що колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу “Росія 24” на базі свого телеканалу “МТВ-плюс”.

Також Балицького називають зверхником Галини Данильченко – підорюваної в держзраді “т.в.о. обов’язків мера” Галину Данильченко. Вона є депутаткою міськради Мелітополя від “Опозиційного блоку”.

У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим “істерією”. Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Він стверджував, що Західну Україну приєднали “к нам” у 1939 році, й тому “мы” ще не звикли до тамтешньої культури.

Читайте також:

У Запоріжжі на білборді прославляють НКВДиста Судоплатова – убивцю українських націоналістів

Ресторан нардепа від Опоблоку Балицького у Севастополі надає знижки військовим РФ. ФОТО