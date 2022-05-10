Home / В окупації / “Опоблоківця” Балицького призначили керувати окупованою частиною Запоріжжя

“Опоблоківця” Балицького призначили керувати окупованою частиною Запоріжжя

10/05/2022 08:23

Депутата Запорізької обласної ради від “Опозиційного блоку” Євгена Балицького російські окупанти проголосили так званим “начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області”.

Про це 9 травня повідомив сайт “РІА Мелітополь”.

При цьому тимчасово окупованою є далеко не вся територія Запорізької області – вільною залишається північ, зокрема обласний центр.

“Нині цей депутат називає себе начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області. У мирний час, вважай, голова ЗОДА. Усю область окупантам захопити не вдалося і, напевне, не вдасться. Але, як кажуть у народі, “дурень думкою багатіє” – Євген Балицький сподівається на широкі повноваження”, – йдеться в публікації.

8 травня, повідомляє сайт “РІА Мелітополь”, колаборант уже дав пресконференцію, де відповів на запитання “журналістів Росії, Індії, Бразилії”.

Євген Балицький – нардеп VII-VIII скликань (Партія регіонів, “Опозиційний блок” (не плутати з “ОПЗЖ”)).

За інформацією видання, він причетний до “мародерства” місцевих підприємств. Контролює ТОВ “Мелітопольський завод підшипників ковзання” тощо.

Відомо також, що колишній військовий льотчик Євген Балицький уже віддавна співпрацює з російськими окупантами в Мелітополі. Зокрема, він добровільно надав можливість ретрансляції каналу “Росія 24” на базі свого телеканалу “МТВ-плюс”.

Також Балицького називають зверхником Галини Данильченко – підорюваної в держзраді “т.в.о. обов’язків мера” Галину Данильченко. Вона є депутаткою міськради Мелітополя від “Опозиційного блоку”.

У минулому скликанні Верховної Ради він був одним із найбільш проросійських депутатів. Зокрема, Балицький називав спроби повернути Крим “істерією”. Вільно їздив до окупованого Криму. 2018 року був одним із 36 депутатів, що голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
Він стверджував, що Західну Україну приєднали “к нам” у 1939 році, й тому “мы” ще не звикли до тамтешньої культури.

Читайте також:
У Запоріжжі на білборді прославляють НКВДиста Судоплатова – убивцю українських націоналістів

Ресторан нардепа від Опоблоку Балицького у Севастополі надає знижки військовим РФ. ФОТО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Опоблоківця” Балицького призначили керувати окупованою частиною Запоріжжя

Депутата Запорізької обласної ради від “Опозиційного блоку” Євгена Балицького російські окупанти проголосили так званим “начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області”. Про це 9 травня повідомив сайт “РІА Мелітополь”. При цьому...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse