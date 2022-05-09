Звірства окупантів на Київщині: російському командиру повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з населенням командиру мотострілецької роти 15-ї “миротворчої” бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ Антону Струєву.

Він вибивав свідчення з бранців у Броварському районі Київської області.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Прокурори спільно із Службою безпеки України та НАБУ встановили, що командир роти разом зі співслужбовцями у березні в тимчасово захопленому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців.

Він незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

“Міноборони РФ та їхній пропагандистський канал «Звезда» оспівували «подвиги» цього офіцера та ставили його «героїзм» за взірець. Традиційно вже російське військово-політичне керівництво хвалить своїх армійців, які відзначились у воєнних злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних”,- зазначила генпрокурорка.

Цей командир роти – вже третій військовослужбовець цієї “миротворчої” бригади РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі.

Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та зі священника у селі Богданівка, вказала Венедіктова.

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