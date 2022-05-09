Home / Війна / Звірства окупантів на Київщині: російському командиру повідомили про підозру

Звірства окупантів на Київщині: російському командиру повідомили про підозру

09/05/2022 20:05

Правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з населенням командиру мотострілецької роти 15-ї “миротворчої” бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ Антону Струєву.

Він вибивав свідчення з бранців у Броварському районі Київської області.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Прокурори спільно із Службою безпеки України та НАБУ встановили, що командир роти разом зі співслужбовцями у березні в тимчасово захопленому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців.

Антон Струєв

Він незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

“Міноборони РФ та їхній пропагандистський канал «Звезда» оспівували «подвиги» цього офіцера та ставили його «героїзм» за взірець. Традиційно вже російське військово-політичне керівництво хвалить своїх армійців, які відзначились у воєнних злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних”,- зазначила генпрокурорка.

Цей командир роти – вже третій військовослужбовець цієї “миротворчої” бригади РФ повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі.

Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та зі священника у селі Богданівка, вказала Венедіктова.

Читайте також:
Сапери поверхнево перевірили Ірпінь. Міськрада застерігає щодо “підозрілих предметів”

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Звірства окупантів на Київщині: російському командиру повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з населенням командиру мотострілецької роти 15-ї “миротворчої” бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ Антону Струєву. Він вибивав свідчення...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse