Сапери поверхнево перевірили Ірпінь. Міськрада застерігає щодо “підозрілих предметів”

Фахівці поверхнево перевірили всю площу Ірпеня під Києвом щодо вибухонебезпечних предметів.
Про це в понеділок, 9 травня, повідомив міський голова Олександр Маркушин.
“Ось скільки «подарунків» прислали кляті рашисти в Ірпінь. Все це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами”, – заявив Маркушин.
Водночас він застеріг від можливих вибухонебезпечних знахідок у місті.
“Якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками! Одразу телефонуйте за номером 093 7007 872”, – закликав міський голова.
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