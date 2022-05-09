Сапери поверхнево перевірили Ірпінь. Міськрада застерігає щодо “підозрілих предметів”

Фото: пресслужба ДБР

Фахівці поверхнево перевірили всю площу Ірпеня під Києвом щодо вибухонебезпечних предметів.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомив міський голова Олександр Маркушин.

“Ось скільки «подарунків» прислали кляті рашисти в Ірпінь. Все це – відібрані життя, зруйновані будинки, розбиті мрії. На сьогодні вже 100% нашого міста поверхнево опрацьовано саперами”, – заявив Маркушин.

Водночас він застеріг від можливих вибухонебезпечних знахідок у місті.

“Якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, в жодному разі не чіпайте їх руками! Одразу телефонуйте за номером 093 7007 872”, – закликав міський голова.

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