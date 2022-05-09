Британія готова сприяти партнерам у передачі Україні літаків радянських моделей, – міністр оборони

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: atlanticcouncil.org

Велика Британія підтримала би і посприяла Польщі чи іншим країнам Центрально-Східної Європи, якби вони захотіли передати Україні свої винищувачі радянських зразків.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, інформує The Guardian у понеділок, 9 травня.

Він сказав, що Британія підтримала би “будь-яку державу, яка ухвалить таке рішення” і захищала би їхнє право це зробити.

Після чуток у березні про те, що Польща може у співпраці з США передати Україні свої МіГ-29, відомі українським пілотам, ці плани не реалізувалися, нібито через позицію Білого дому.

Воллес сказав, що Польща тоді підтримувала ідею про такий трансфер і не відмовилася від цієї позиції. “Якби Польща вирішила зробити це, ми б піlтримали їх”, – зазначив Воллес, додавши, що Британія могла би допомогти закрити нестачу літаків.

Міг-29 є на озброєнні у Польщі, Словаччини та Болгарії.

Бен Воллес зазначив, що і він, і прем’єр Борис Джонсон прагнуть зробити “усе можливе”, щоб надати Україні необхідну зброю, але визнав, що з приводу винищувачів позиції західних столиць різняться.

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