Ще 1,3 млрд фунтів: Британія надасть Україні військову допомогу в подвоєному розмірі

Борис Джонсон. Фото Олександра Приходька, Новинарня

Велика Британія висловила намір надати Україні нову партію військової допомоги на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд).

Ця сума майже вдвічі перевищує попередні витрати Лондона для України, інформує Reuters 8 травня.

Як зазначається, Борис Джонсон взяв на себе таке зобов’язання напередодні відеодзвінка лідерів країн Великої сімки з президентом Володимиром Зеленським.

Додаткові витрати для України надходитимуть із резерву, який уряд Великої Британії використовує у разі надзвичайних ситуацій. За інформацією уряду, ідеться найвищий рівень витрат із часів воєн в Іраку та Афганістані.

Уряд також заявив, що наприкінці цього місяця Джонсон проведе зустріч з провідними оборонними компаніями, щоб обговорити збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту, викликаного війною в Україні.

“Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні – він також загрожує миру та безпеці у всій Європі”, – заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

Як відомо, в неділю, 8 травня, відбудеться відеоконференція за участю керівників країн Великої сімки (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) та президента Зеленського.

У Білому домі заявили, що лідери G7 навмисно вирішили зателефонувати та провести бесіду напередодні Дня перемоги в Росії та ймовірних заяв Путіна щодо війни проти України.

Нагадаємо, Велика Британія вже допомогла українцям із протитанковими ракетами, ППО та іншим озброєнням.

Крім військової, Лондон надає Києву і гуманітарну підтримку. Днями уряд виділив 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш вразливих українців, які постраждали від російської збройної агресії.

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