Home / Світ / Європа / Ще 1,3 млрд фунтів: Британія надасть Україні військову допомогу в подвоєному розмірі

Ще 1,3 млрд фунтів: Британія надасть Україні військову допомогу в подвоєному розмірі

08/05/2022 10:52

Велика Британія висловила намір надати Україні нову партію військової допомоги на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів ($1,6 млрд).
Ця сума майже вдвічі перевищує попередні витрати Лондона для України, інформує Reuters 8 травня.

Як зазначається, Борис Джонсон взяв на себе таке зобов’язання напередодні відеодзвінка лідерів країн Великої сімки з президентом Володимиром Зеленським.

Додаткові витрати для України надходитимуть із резерву, який уряд Великої Британії використовує у разі надзвичайних ситуацій. За інформацією уряду, ідеться найвищий рівень витрат із часів воєн в Іраку та Афганістані.

Уряд також заявив, що наприкінці цього місяця Джонсон проведе зустріч з провідними оборонними компаніями, щоб обговорити збільшення виробництва у відповідь на зростання попиту, викликаного війною в Україні.

“Жорстокий напад Путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні – він також загрожує миру та безпеці у всій Європі”, – заявив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.

Як відомо, в неділю, 8 травня, відбудеться відеоконференція за участю керівників країн Великої сімки (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія) та президента Зеленського.
У Білому домі заявили, що лідери G7 навмисно вирішили зателефонувати та провести бесіду напередодні Дня перемоги в Росії та ймовірних заяв Путіна щодо війни проти України.

Нагадаємо, Велика Британія вже допомогла українцям із протитанковими ракетами, ППО та іншим озброєнням.
Крім військової, Лондон надає Києву і гуманітарну підтримку. Днями уряд виділив 45 млн фунтів стерлінгів для найбільш вразливих українців, які постраждали від російської збройної агресії.

Читайте також:
Джонсон продав з аукціону фліску Зеленського та півня як у Бородянці

Джонсон привозив Зеленському меседж про те, що Путіна треба дотискати, а не домовлятися, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“І ось знову”: Зеленський у Бородянці виступив зі зверненням з нагоди Дня пам’яті та примирення. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський виступив із відеозверненням з нагоди Дня пам’яті і примирення. Виступ був записаний на тлі зруйнованих росіянами житлових будинків у Бородянці на Київщині, куди глава держави їздив...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse