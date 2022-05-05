Джонсон привозив Зеленському меседж про те, що Путіна треба дотискати, а не домовлятися, – ЗМІ

Після приїзду прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва можлива зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна стала менше імовірною.
Про це в четвер, 5 травня, інформує “Українська правда” із посиланням на власні джерела.
“Російська сторона (…) була фактично готова до зустрічі Зеленський – Путін. Але сталися дві речі, після яких член делегації України Михайло Подоляк мусив відкрито визнати, що зустріч президентів уже “не на часі”.
Перша – викриття звірств, зґвалтувань, вбивств, розправ, грабунку, невибіркових бомбардувань та сотень і тисяч інших воєнних злочинів, вчинених російськими військами на тимчасово захоплених українських територіях (…)
Друга перепона для домовленостей з росіянами прилетіла до Києва 9-го квітня”, – йдеться в повідомленні.
За даними видання, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який майже без попередження з’явився у столиці, привіз два простих меседжі.
Перший про те, що Путін – воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним.
І другий – якщо Україна готова з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то вони – ні.
Така позиція Джонсона засвідчила: колективний Захід, який ще у лютому пропонував Зеленському здатись і втікати, тепер відчув, що Путін насправді зовсім не такий всесильний, яким його собі уявляли, і що саме зараз з’явився шанс “його дотискати”.
Через три дні після того, як Джонсон поїхав назад до Великої Британії, Путін вийшов до публіки та заявив, що переговори з Україною “зайшли в глухий кут”.
А ще через три дні в Київ знову приїхав Роман Абрамович, і президент Зеленський офіційно заявив, що безпекових угод з Росією може бути дві: одна стосуватиметься власне співіснування України з РФ, друга – виключно гарантій безпеки, бо не усі “бачать себе за одним столом із РФ”.
Після цього, за словами джерел, двосторонній переговорний процес став на паузу.
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