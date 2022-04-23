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США відновили процес введення санкцій проти олігарха Абрамовича, який не допоміг у переговорах між Україною та РФ, – Bloomberg

23/04/2022 17:07

Сполучені Штати Америки відновили процес запровадження санкцій проти російського мільярдера Романа Абрамовича, якому не вдалося посприяти прогресу в переговорах між Росією та Україною

Про це повідомляє Bloomberg.  

Джерела агенції стверджують, що США відновили процес запровадження санкцій проти Абрамовича, після того як його поїздка до Києва для відновлення мирних переговорів між Росією та Україною не мала успіху.

За даними співрозмовників Bloomberg, радники Білого дому посилили тиск на керівництво США щодо введення проти Абрамовича санкцій.

Ці санкції було розроблено ще кілька тижнів тому, але їх не запровадили нібито на особисте прохання президента України Володимира Зеленського до Джо Байдена, через сподівання, що російський олігарх допоможе досягти прогресу в переговорах.

Bloomberg стверджує, що у рамках нещодавньої неформальної поїздки до Києва Абрамович провів зустріч з головою офісу президента України Андрієм Єрмаком, але зрушень у переговорному процесі після цього не сталося. Водночас представники мільярдера взагалі спростували, що такий візит відбувся.

Кремль заявляв, що Абрамович не є офіційним членом російської делегації, але задіяний у забезпеченні контактів між Москвою та Києвом. Радник очільника ОП Михайло Подоляк сказав, що Роман Абрамович під час переговорів виступав у ролі медіатора та згладжував гострі кути.

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