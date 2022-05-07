Джонсон продав з аукціону фліску Зеленського та півня як у Бородянці

Борис Джонсон і Володимир Зеленський у тій самій флісці в Києві

У Лондоні на благодійному аукціоні зі збору коштів для допомоги Україні продали флісову кофту президента Володимира Зеленського. Вартість лоту зросла до 90 тисяч фунтів стерлінгів (3,36 млн грн).

Як повідомляє The Telegraph, аукціоном у галереї Tate Modern керував особисто прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, який назвав українського президента “одним із найнеймовірніших лідерів сучасності”.

“Джонсон припустив, що ціна на одяг має бути набагато вищою за її стартову ціну в 50 тис. фунтів стерлінгів, закликавши людей копати глибше і витрачати більше”, – йдеться в повідомленні.

Ідеться про флісову кофту кольору хакі, в якій Зеленський зустрічав у Києві Бориса Джонсона, спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, записував численні відеозвернення тощо.

За інформацією Mirror, Володимир Зеленський виступив із відеозв’язку перед торгами, закликавши Велику Британію й надалі підтримувати Україну фінансово та зброєю. Він назвав цей час годиною потреби для України та порівняв із битвою за Британію і кампанією The Blitz – періодом інтенсивних бомбардувань острова Британія німцями у 1940-1941 рр. під час Другої світової війни.

На аукціоні Brave Ukraine, організованому Christie’s, були представлені й інші лоти, зокрема глечик у вигляді півня, подарований Джонсону під час його прогулянки із Зеленським по Києву, екскурсія Києвом за участі мера міста Віталія Кличка тощо.

Аукціон Christie’s став частиною програми, яка має на меті зібрати на допомогу Україні ще 1 мільйон фунтів стерлінгів.

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