Home / Війна / Джонсон продав з аукціону фліску Зеленського та півня як у Бородянці

Джонсон продав з аукціону фліску Зеленського та півня як у Бородянці

07/05/2022 10:36

У Лондоні на благодійному аукціоні зі збору коштів для допомоги Україні продали флісову кофту президента Володимира Зеленського. Вартість лоту зросла до 90 тисяч фунтів стерлінгів (3,36 млн грн).

Як повідомляє The Telegraph, аукціоном у галереї Tate Modern керував особисто прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, який назвав українського президента “одним із найнеймовірніших лідерів сучасності”.

“Джонсон припустив, що ціна на одяг має бути набагато вищою за її стартову ціну в 50 тис. фунтів стерлінгів, закликавши людей копати глибше і витрачати більше”, – йдеться в повідомленні.

Ідеться про флісову кофту кольору хакі, в якій Зеленський зустрічав у Києві Бориса Джонсона, спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, записував численні відеозвернення тощо.

За інформацією Mirror, Володимир Зеленський виступив із відеозв’язку перед торгами, закликавши Велику Британію й надалі підтримувати Україну фінансово та зброєю. Він назвав цей час годиною потреби для України та порівняв із битвою за Британію і кампанією The Blitz – періодом інтенсивних бомбардувань острова Британія німцями у 1940-1941 рр. під час Другої світової війни.

На аукціоні Brave Ukraine, організованому Christie’s, були представлені й інші лоти, зокрема глечик у вигляді півня, подарований Джонсону під час його прогулянки із Зеленським по Києву, екскурсія Києвом за участі мера міста Віталія Кличка тощо.

Аукціон Christie’s став частиною програми, яка має на меті зібрати на допомогу Україні ще 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Читайте також:
Джонсон переговорив із Зеленським про надання Україні озброєння більшої дальності

Унікальних переглядів: 95
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Російські окупанти спалили музей Сковороди на Харківщині, але колекція врятована. ФОТО

У ніч із 6-го на 7 травня російські окупанти знищили музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка Богодухівського (раніше – Золочівського) району Харківської області. Про це повідомив очільник Золочівської громади...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse