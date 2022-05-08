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У Музеї Другої світової в Києві відкрилася виставка, присвячена війні проти рашистів

08/05/2022 20:17

У Національному музеї історії Другої світової війни, що в Києві, відкрилася виставка “Україна. Розп’яття”, присвячена нинішній війні Росії проти України.

Про нову експозицію розповідають міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко і військова агенція “АрміяInform“.

“Цього року в нашій країні День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є досить незвичайними. У період активної фази війни, що триває в нашій країні, ці дні набувають нових сенсів та символів”, – зауважив Ткаченко.

На виставці можна побачити артефакти російської агресії в Україні, трофеї Збройних сил України, облаштування укриттів, у яких рятуються від бомбардувань українці, тощо.

Робота з комплектування цієї музейної колекції розпочалася наприкінці березня 2022 року. Після звільнення Київщини та Чернігівщини, вже на початку квітня, працівники музею поїхали в деокуповані Ірпінь, Бучу, Бородянку, Гостомель, Макарів, Андріївку, Стоянку, Перемогу та інші постраждалі від російських загарбників населені пункти, щоб зібрати там експонати для майбутньої виставки.

Як розповів гендиректор музею Юрій Савчук, загалом на виставці представлено понад 700 експонатів.

Серед них – рештки збитого ЗСУ російського гелікоптера Мі-24, який упав у районі села Козаровичі на Київщині.

У залі “Україна — розп’яття” в центрі стоїть купол церковна баня з хрестом із села Лук’янівка Броварського району. Ця пам’ятка дерев’яної архітектури кінця ХІХ століття пережила Першу і Другу світові війни, але не встояла перед атакою рашистів.

До речі, щоб потрапити на виставку, відвідувачі проходять через двері іншої знищеної російськими нелюдами церкви – в селі Перемога Баришівського району.

Одним із найцікавіших експонатів є мапа об’єктів Києва, які хотіли захопити росіяни (її музею подарував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний).

Мапа з позначеними об’єктами Києва

Також представлено чимало речей російських окупантів: документи, уніформа різних типів, шеврони.

Є й закатані кришками трилітрові банки з написом “Щи”, вигляд яких апетит не викликає, а, радше, відбиває.

“Щі” для російських солдатів. Фото: Факти

Представлені також різні види сухих пайків російської армії: загальновійськовий, для десантників і для “кадирівців” (які, вочевидь, не їдять свинини).

Також на виставці демонструють різні види трофейної російської зброї, включно з “Точкою У”.

Виставка буде відкрита з урахуванням усіх заходів безпеки. 9 травня музей не працюватиме, а з 10 травня – вхід на за попереднім записом, для уникнення черг та скупчення.

Всередину пускатимуть одночасно стільки людей, скільки вміщує бомбосховище музею.

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