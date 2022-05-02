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Як до Києва везли уламки збитого російського Су-25. ВІДЕО

02/05/2022 14:41

У мережі оприлюднили відео транспортування до Києва уламків рашистського літака Су-25, який бомбив житлові будинки в області, був збитий Збройними силами України над селами Колонщина й Вишеград, а тепер став експонатом Національного військово-історичного музею.

“Операцію” з перевезення уламків від Колонщини до столиці показав канал Military video OF UKRAINE військового журналіста Євгена Роженюка.

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СУ-25 із бортовим номером RF-91961 був модифікацією Су-25СМ і належав до 18-го полку штурмової авіації РФ (Чернігівка, Приморський край).

Ймовірно це один з двох бортів, які 2 березня 2022 року завдали удару по житловому будинку в Ірпені. Але того ж дня він був збитий трохи далі на Київщині українськими військовими.

Доля російського пілота, який здійснив удар по цивільному об’єкту, невідома.

Днями сапери 112-ї бригади територіальної оборони ЗСУ з Києва провели попередню очистку цієї місцевості від вибухонебезпечних предметів та підірвали дві виявлені 250-кілограмові авіабомби.

Такий вигляд рашистський літак-убивця мав тоді, коли ще був “у строю”

Як з’ясували журналісти-розслідувачі, штурмовик Су-25СМ, як і десятки інших літаків, напередодні “російсько-білоруських навчань” “Союзная решимость-2022”, був перекинутий з авіабази в Приморському краї РФ на Далекому Сході до Білорусі, а саме на аеродром Лунинець у Брестській області.

Саме з білоруського російські льотчики і завдавали ударів по мирних містах і селах України, сіючи смерть, каліцтва та руйнування.

Село Вишеград розташоване на схід від смт Макарів, неподалік від Житомирської траси.

“Надзвичайно символічним є той факт, що напередодні перемоги над нацизмом хвостове оперення рашистського стерв’ятника Су-25СМ як експонат головного військового музею держави доєдналося до хвостового оперення нацистського винищувача Bf 109, збитого над Букринським плацдармом восени 1943 року”, – наголосили в Національному військово-історичному музеї України.

Побачити обидва експонати, а також багато інших, можна просто перед будівлею Музею у Кріпосному провулку Києва (офіційна адреса – вулиця Грушевського, 30/1, Будинок офіцерів).

Хвостове оперення збитого Су-25 перед будівлею Військово-історичного музею в Києві

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