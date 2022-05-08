Центральні канали, бухгалтерія, консалтинг, “Газпромбанк” тощо: нові санкції США проти РФ

Сполучені Штати повідомили про нові санкції проти трьох російських центральних телеканалів і керівників “Газпромбанку”, а також заборону американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, це сталося після того, як лідери Великої сімки дистанційно зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Перед тим канал CNN із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Джо Байдена повідомляв, що санкції США спрямовані на відрізання контрольованих Кремлем ЗМІ (“Першого каналу”, каналів “Росія-1” та “НТВ”) від американських рекламодавців і виробничих технологій, заборони Росії використовувати такі послуги, як менеджмент або корпоративні консультації та бухгалтерський облік, а також введуть новий експортний контроль проти промислового сектору РФ.

“Ми не збираємося допомагати їм у трансляції брехні та обману, які ви чуєте від Путіна щодня”, – прокоментував посадовець. Крім того, нові санкції включатимуть приблизно 2600 візових обмежень для російських та білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників Газпромбанку — установи, через яку більшість Європи купує російський газ. У Білому домі уточнили: санкції проти “Газпромбанку” стосуються лише керівників цієї ​​фінустанови. “Це не повний блок. Ми не заморожуємо активи “Газпромбанку” і не забороняємо будь-які операції з Газпромбанком. Проте ми сигналізуємо про те, що “Газпромбанк” не є надійним притулком. І тому ми накладаємо санкції на деяких його топменеджерів, щоб створити ефект відлякування”, – сказав чиновник. Також США планують накласти санкції на ТОВ “Промтехнологія”, яке виробляє зброю, зокрема гвинтівки, що використовують російські війська в Україні. Так само буде заборонений експорт до РФ урану, плутонію та інших ядерних продуктів. Читайте також:

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