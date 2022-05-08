Home / Світ / Америка / Центральні канали, бухгалтерія, консалтинг, “Газпромбанк” тощо: нові санкції США проти РФ

Центральні канали, бухгалтерія, консалтинг, “Газпромбанк” тощо: нові санкції США проти РФ

08/05/2022 21:14

Сполучені Штати повідомили про нові санкції проти трьох російських центральних телеканалів і керівників “Газпромбанку”, а також заборону американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, це сталося після того, як лідери Великої сімки дистанційно зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Перед тим канал CNN із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Джо Байдена повідомляв, що санкції США спрямовані на відрізання контрольованих Кремлем ЗМІ (“Першого каналу”, каналів “Росія-1” та “НТВ”) від американських рекламодавців і виробничих технологій, заборони Росії використовувати такі послуги, як менеджмент або корпоративні консультації та бухгалтерський облік, а також введуть новий експортний контроль проти промислового сектору РФ.

“Ми не збираємося допомагати їм у трансляції брехні та обману, які ви чуєте від Путіна щодня”, – прокоментував посадовець.

Крім того, нові санкції включатимуть приблизно 2600 візових обмежень для російських та білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників Газпромбанку — установи, через яку більшість Європи купує російський газ.

У Білому домі уточнили: санкції проти “Газпромбанку” стосуються лише керівників цієї ​​фінустанови.

“Це не повний блок. Ми не заморожуємо активи “Газпромбанку” і не забороняємо будь-які операції з Газпромбанком. Проте ми сигналізуємо про те, що “Газпромбанк” не є надійним притулком. І тому ми накладаємо санкції на деяких його топменеджерів, щоб створити ефект відлякування”, – сказав чиновник.

Також США планують накласти санкції на ТОВ “Промтехнологія”, яке виробляє зброю, зокрема гвинтівки, що використовують російські війська в Україні.

Так само буде заборонений експорт до РФ урану, плутонію та інших ядерних продуктів.

Читайте також:
Британія запровадила санкції проти 63 фізичних і юридичних осіб із РФ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Українська влада повернулася у звільнене село Циркуни під Харковом. ФОТО

Українська влада та військовослужбовці Сил оборони увійшли до села Циркуни, що на північних околицях Харкова. Про це ввечері в неділю, 8 травня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse