Британія запровадила санкції проти 63 фізичних і юридичних осіб із РФ

Уряд Великої Британії розширив список обмежувальних заходів щодо Російської Федерації за її агресію проти України.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба парламенту Сполученого Королівства.

Нові санкції означатимуть, що російські підприємства більше не зможуть отримувати вигоду від британських бухгалтерських, консультаційних та PR-послуг світового класу, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

Росія значною мірою залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, і сьогоднішні обмежувальні заходи ще більше посилять економічний тиск на економіку Путіна, вважають у британському уряді.

Зазначається, що Британія запроваджує санкції проти 63 фізичних і юридичних осіб із РФ, багато з яких пов’язані з основними пропагандистськими медіа-організаціями Росії. У них будуть заморожені активи, та їм буде заборонено в’їзд до Британії.

“Ведення бізнесу з режимом Путіна є моральним банкрутством і допомагає фінансувати його військову машину, яка завдає значних страждань по всій Україні. Урізання доступу Росії до британських послуг посилить тиск на кремль і в підсумку допоможе забезпечити невдачу Путіна в Україні”, – наголосила глава МЗС Ліз Трасс.

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