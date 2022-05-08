Командиром 2-го батальйону ДУК “ПС” став виходець із Французького іноземного батальйону

Олександр Туманов "Туман"

Командир Добровольчого українського корпусу “Правий сектор” Андрій Стемпіцький “Летун” призначив командувати 2-м окремим батальйоном ДУК “ПС” друга “Тумана”, який донедавна був учасником французького Іноземного легіону.

Про це в неділю, 8 травня, Стемпіцький повідомив у фейсбуці.

“Моїм наказом на посаду командира 2-го окремого батальйону ДУК “Правий сектор” затверджено Олександра Туманова – друга “Тумана”. Такі кадрові зміни стали необхідними після героїчної загибелі в бою попереднього командира батальйону – Тараса Бобанича, друга “Хаммера”, – розповів Летун.

За його словами, Олександр Туманов народився в 1993 році. Дитячі роки провів у місті Нетішин Хмельницької області.

У 2010 році приєднався до організації “Тризуб” імені Степана Бандери. Брав активну участь у подіях Майдану.

З 2014 року воював на сході України проти московських окупантів. У 2016 році підписав контракт із Французьким іноземним легіоном.

У 2021 році повернувся в Україну. З початком повномасштабного вторгнення приєднався до Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”.

“Бажаю другу Туману натхнення та перемог на новій посаді!” – додав командувач ДУК.

Обставини

16 квітня командувач ДУК “Правий сектор” Андрій Стемпцький заявляв: “Від 24 лютого 2022 року, коли відбулось повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, формат ведення бойових дій доволі суттєво змінився. Війна добробатів закінчилась, почалась війна регулярних сил ЗСУ.

Командуванням ДУК ПС було прийняте рішення про формування окремої військової частини Добровольчого українського корпусу в системі ЗСУ.

За моїм розпорядженням як командира ДУК “ПС” розпочався процес формування окремої військової частини”.

Нагадаємо, командир 2-го батальйону ДУК “ПС”, відомий діяч правого руху Тарас Бобанич “Хаммер” поліг у боях на Харківщині 8 квітня.

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