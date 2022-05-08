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Зіркова підтримка: Боно й Едж із U2 виступили на станції метро “Хрещатик”

08/05/2022 17:14

У День перемоги в Другій світовій війні, 8 травня, підтримати Україну в час війни проти рашистських загарбників приїхали не лише закордонні політики та лідери держав, а й музичні зірки Боно та Едж із легендарного рок-гурту U2.

Фронтмен та беквокаліст гурту виступили на станції метро “Хрещатик” у Києві.

Як повідомляють у соцмережах ті щасливчики, які потрапили на цей концерт, музиканти виконали культові хіти U2: With Or Without You, Angel Of Harlem та інші.

“Ви сьогодні боретеся не лише за вашу свободу, а й за нашу теж”, – наголосив Боно.

Як написав міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, деякі слова своїх пісень Боно з початку війни змінив так, щоб вони підтримували Україну.

Під час виступу до ірландських музикантів приєднався український гурт “Антитіла” на чолі з фронтменом Тарасом Тополею, який разом із Боно виконали кавер на хіт Stand By Me виконавця Ben E. King.

 

Уперше Боно побував у Києві 2018 року. Тоді він був спеціальним гостем 15-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії музикант неодноразово висловлював підтримку  Україні.

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Україна

Зіркова підтримка: Боно й Едж із U2 виступили на станції метро “Хрещатик”

У День перемоги в Другій світовій війні, 8 травня, підтримати Україну в час війни проти рашистських загарбників приїхали не лише закордонні політики та лідери держав, а й музичні зірки...

Війна з Росією

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